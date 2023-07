Calcio, l’Udinese batte il Lipsia in amichevole: Samardzic e Semedo firmano il 2-1

Un successo che dà morale per l’Udinese. I bianconeri hanno superato il Lipsia per 2-1 in un’amichevole disputata a Lienz, con una prova di grande carattere. Seppur la squadra di Marco Rose avesse più di qualche defezione, con molti nazionali ancora assenti, pert i friulani rimane comunque una vittoria importante.

La prima occasione è al dodicesimo, con Ebosele che sgasa dalla destra e non va lontano dal gol. Ma l’1-0 arriva dall’ex di turno, Lazar Samardzic, che dimostra ancora una volta tutto il suo talento dribblando un paio di avversari e battendo Blaswich con il destro. La squadra di Sottil si difende bene e chiude in vantaggio, nonostante la coppia Thauvin-Beto non abbia funzionato ala perfezione.

Il Lipsia entra in campo con la voglia di ribaltare il risultato, inserendo il colpo di mercato Loic Openda. Ed è proprio il belga a trovare il pareggio al 65′ grazie ad un potente destro indirizzato all’angolino che fulmina Padelli. Girandola di cambi e diventa protagonista il giovane Vivaldo Semedo, che concretizza un assist di Zarraga e firma il 2-1 finale, che regala una bella gioia all’Udinese. Siamo solo a luglio, ma un successo così fa comunque morale.

Foto: LaPresse