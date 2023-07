Calcio, l’Inter supera il Lugano per 3-0 nella prima amichevole stagionale

Buona la prima per l’Inter che, nella amichevole d’esordio della propria pre-stagione, supera con il punteggio di 3-0 il Lugano nella partita disputata ad Appiano Gentile. Tanti assenti ancora nelle fila dei nerazzurri che, ad ogni modo, mandano in archivio nel migliore dei modi la prima sgambata della stagione 2023-2024.

L’Inter ha iniziato il match con Stankovic in porta, difesa a 3 con Bisseck, de Vrij e Fontanarosa, quindi centrocampo a 5 con Lazaro, Fabbian, Sensi, Mkhitaryan e Pelamatti, quindi attacco con Lautaro Martinez e Correa. Il Lugano ha risposto con il 4-3-3 con Berbic, Arigoni, Hajrizi, Hajdari e Valenzuela, quindi Bislimi, Grgic, Bottani, Steffen, Vladi e Aliseda.

Nonostante il grande caldo la partita inizia su buoni ritmi e, dopo 15 minuti, il giovane Fabbian sblocca il punteggio e segna la prima rete della stagione della squadra di mister Inzaghi. Azione personale di Bisseck che entra dall’out di destra, palla in mezzo e il classe 2003 la scaglia in rete. Il raddoppio arriva al minuto 40 e porta la firma di Sensi. Calcio di punizione per l’ex Monza che non lascia scampo al portiere elvetico.

Nella ripresa girandola di sostituzioni: sono subentrati Di Gennaro, Guercio, Stankovic A, Stabile, Martini, Kamatè, Agoumè, Akinsanmiro, Di Maggio, Esposito e Salcedo, fino alla rete del 3-0 proprio di Esposito al minuto 85 con un destro preciso e potente che ha mandato i titoli di coda alla prima uscita di questa estate nerazzurra.

Foto: LaPresse