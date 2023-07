Calcio in tv oggi (sabato 1° luglio): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

Non mancherà il calcio in tv in questo sabato primo luglio. Il primo weekend del mese ci fa entrare nella fase clou dei Campionati Europei Under 21 che oggi ci proporranno i primi due quarti di finale. Si inizierà alle ore 18.00 con Georgia-Israele, mentre alle ore 21.00 toccherà a Spagna-Svizzera. Non mancherà anche il calcio sudamericano. Andiamo a conoscere nel dettaglio il programma completo.

ELENCO COMPLETO CALCIO IN TV DI OGGI (sabato 1 luglio)

Ore 18.00 EUROPEI U21 – Georgia-Israele- diretta su RaiSportHD

Ore 19.50 CAMPIONATO ARGENTINO – Barracas Centra-River Plate – diretta su MolaTV

Ore 20.50 SERIE A BRASILIANA – Sao Paulo-Fluminense – diretta su MolaTV

Ore 21.00 EUROPEI U21 – Spagna-Svizzera – diretta su RaiSportHD

Ore 23.20 SERIE A BRASILIANA – Flamengo-Fortaleza – diretta su MolaTV

Foto: LaPresse