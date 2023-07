Calcio in tv oggi (lunedì 31 luglio): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

Inizia una nuova settimana, ma il calcio estivo si prende una giornata di pausa. In questo lunedì 31 luglio, infatti, saranno i Mondiali di calcio femminili a prendere la scena, con i test pre-stagioni delle squadre italiane e europee che si prendono un po’ di riposo. Saranno 4 le sfide in campo per la manifestazione iridata, con in campo Costa Rica-Zambia e Giappone Spagna nei match delle ore 09.00, mentre alle ore 12.00 toccherà a Canada-Australia e Irlanda-Nigeria. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio il programma di oggi e come seguire gli incontri in tv o streaming.

ELENCO COMPLETO CALCIO IN TV DI OGGI (lunedì 31 luglio)

Ore 09.00 CALCIO, MONDIALI FEMMINILI – Costa Rica-Zambia – non avrà copertura tv, in streaming su FIFA+

Ore 09.00 CALCIO, MONDIALI FEMMINILI – Giappone-Spagna – non avrà copertura tv, in streaming su FIFA+

Ore 12.00 CALCIO, MONDIALI FEMMINILI – Canada-Australia – non avrà copertura tv, in streaming su FIFA+

Ore 12.00 CALCIO, MONDIALI FEMMINILI – Irlanda-Nigeria – non avrà copertura tv, in streaming su FIFA+

Foto: LaPresse