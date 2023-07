Calcio in tv oggi (lunedì 17 luglio): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

È il calcio argentino a tenere banco nella giornata di oggi, lunedì 17 luglio, che vedrà disputarsi le ultime tre partite della 25ma giornata del massimo campionato albiceleste.

Due le gare con calcio di inizio alle 23.00: Arsenal Sarandí contro Instituto Cordoba e Tigre contro Barracas Central.

Il Tigre di Mario Retegui (19mo) cerca tre punti per agganciare i rivali di giornata a quota 31 lunghezze in una gara di metà classifica.

L’Arsenal, invece, proverà a vincere contro un Instituto Cordoba 23mo per abbandonare l’ultima piazza della graduatoria.

All’1.30, quindi formalmente già martedì 18 luglio, in scena l’ultimo match di questo turno: in campo Newell’s Old Boys e Atletico Tucuman, separati a loro volta da 3 punti in classifica con i rosarini avanti.

Nessuno di questi match, però, verrà trasmesso in tv e in streaming.

ELENCO COMPLETO CALCIO IN TV DI OGGI

Lunedì 17 luglio

Ore 23.00 Campionato argentino: Arsenal Sarandí-Instituto Cordoba – Diretta tv e streaming non prevista

Ore 23.00 Campionato argentino: Tigre-Barracas Central – Diretta tv e streaming non prevista

Ore 01.30 Campionato argentino: Newell’s Old Boys-Atletico Tucuman – Diretta tv e streaming non prevista

Foto: LaPresse