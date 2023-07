Calcio in tv oggi (giovedì 27 luglio): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

Sarà un giovedì 27 luglio particolarmente ricco di incontri per quanto riguarda il calcio. Tante amichevoli di altissimo livello per squadre italiane e non, i Mondiali di calcio femminili e molto altro. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio il programma completo del calcio in tv di oggi.

ELENCO COMPLETO CALCIO IN TV DI OGGI (giovedì 27 luglio)

Ore 01.00 BARBADOS PREMIER LEAGUE – BDFSP-Deacons – diretta su Eleven Sports

Ore 02.15 AMICHEVOLE – Newcastle-Chelsea – diretta su Sky Sport Calcio (202)

Ore 02.30 AMICHEVOLE – Real Madrid-Manchester United – diretta su DAZN e Sky Sport Summer (201)

Ore 03.00 MONDIALI FEMMINILI – USA-Olanda – non avrà diretta tv, disponibile in streaming su FIFA+

Ore 03.00 BARBADOS PREMIER LEAGUE – Ellerton-Brittons Hill – diretta su Eleven Sports

Ore 04.30 AMICHEVOLE – Arsenal-Barcellona – diretta su DAZN e Sky Sport Summer (201)

Ore 09.30 MONDIALI FEMMINILI – Portogallo-Vietnam – non avrà diretta tv, disponibile in streaming su FIFA+

Ore 12.00 MONDIALI FEMMINILI – Australia-Nigeria – non avrà diretta tv, disponibile in streaming su FIFA+

Ore 12.15 AMICHEVOLE – Inter-Al-Nassr – diretta su DAZN e Sky Sport Calcio (202)

Ore 17.00 UZBEKISTAN SUPER LEAGUE – FC Buxoro-Turon – diretta su Eleven Sports

Ore 18.00 CAMPIONATO FEMMINILE CAPO VERDE – CS Mindelense-FC Llana – diretta su Eleven Sports

Ore 20.00 CAMPIONATO FEMMINILE CAPO VERD – Dorense-Seven Stars – diretta su Eleven Sports

Foto: LaPresse