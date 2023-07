Calcio in tv oggi (domenica 30 luglio): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

Calcio grande protagonista nella giornata odierna. Sarà, infatti, una domenica 30 luglio davvero ricca di appuntamenti calcistici, con le amichevoli estive ed i Mondiali femminili che prenderanno il sopravvento. Ben 4 match della rassegna iridata che si sta svolgendo in Oceania, mentre i test-match internazionali vedranno in azione Liverpool contro Leicester, Atletico Madrid contro il Manchester City, l’Aston Villa contro il Brentford e il Chelsea contro il Fulham. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio il programma odierno e come seguirlo in tv o streaming.

PROGRAMMA CALCIO IN TV DI OGGI (domenica 30 luglio)

Ore 01.50 SERIE A BRASILIANA – Atletico Mineiro-Flamengo – diretta su MolaTV

Ore 06.30 MONDIALI FEMMINILI – Corea del Sud-Marocco – non avrà copertura tv, in streming su FIFA+

Ore 09.00 MONDIALI FEMMINILI – Norvegia-Filippine – non avrà copertura tv, in streming su FIFA+

Ore 09.00 MONDIALI FEMMINILI – Svizzera-Nuova Zelanda – non avrà copertura tv, in streming su FIFA+

Ore 11.00 AMICHEVOLE – Liverpool-Leicester – diretta su DAZN e ZONA DAZN (214)

Ore 11.30 MONDIALI FEMMINILI – Germania-Colombia – non avrà copertura tv, in streming su FIFA+

Ore 13.00 AMICHEVOLE – Atletico Madrid-Manchester City- diretta su DAZN e ZONA DAZN (214)

Ore 17.30 AMICHEVOLE – Cittadella-Lecce – non avrà copertura tv

Ore 18.00 AMICHEVOLE – Aston Villa-Brentford – diretta su Sky Sport Calcio (202)

Ore 20.45 AMICHEVOLE – Chelsea-Fulham – diretta su Sky Sport Summer (201)

Ore 20.50 SERIE A BRASILIANA – America MG-Palmeiras – diretta su MolaTV

Ore 20.50 SERIE A BRASILIANA – Botafogo-Coritiba – diretta su MolaTV

Foto: LaPresse