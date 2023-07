Cagliari-Juventus Next Gen oggi, amichevole calcio: programma, orario d’inizio, tv e streaming

Dopo aver superato con il punteggio di 4-1 la Roma Primavera, torna in campo il Cagliari e lo fa contro un’altra formazione giovanile. Quest’oggi alle ore 19.00, infatti, la compagine allenata da mister Claudio Ranieri se la dovrà vedere contro la Juventus Next Gen in un altro incontro interessante per mettere minuti nelle gambe.

Dopo aver vinto 2-0 in casa dell’Olbia e, come detto, aver superato anche la Roma Primavera, gli isolani si rimboccano le maniche in vista del terzo appuntamento della loro prestagione che si disputerà allo Stadio comunale “Brunod” di Chatillon

Dopo questa amichevole i rossoblù giocheranno ancora una volta a Chatillon, in questa occasione contro il Como il 2 agosto, prima di trasferirsi in Francia per il test contro il Brest del 5 agosto.

L’amichevole tra Cagliari e Juventus Next Gen non avrà copertura televisiva nè in streaming.

CALENDARIO CAGLIARI-JUVENTUS NEXT GEN OGGI

Sabato 29 luglio

Ore 19.00 Cagliari-Juventus Next Gen

PROGRAMMA CAGLIARI-JUVENTUS NEXT GEN : DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista al momento

Diretta streaming: non prevista al momento

Foto: LaPresse