British Open 2023: Francesco Molinari e Guido Migliozzi, il duo italiano al Royal Liverpool

Francesco Molinari, nel 2014, già era qui. Al Royal Liverpool, allora, si verificò una situazione del tutto incredibile nel corso del primo giro. Dietro a Rory McIlroy, che poi avrebbe vinto (e infatti cerca il bis, unico nella storia), quell’Open Championship vide una situazione del tutto clamorosa: secondo Matteo Manassero, terzi i due Molinari, Chicco ed Edoardo. Poi fu proprio Dodo il migliore, terminò settimo, ma quello fu un gran Open per i colori italiani.

La storia del torinese poi la conosciamo bene: tanti altri validissimi risultati, lo sbarco di ottimo livello sul PGA Tour e poi il trionfo del 2018 e l’impresa sfiorata al Masters 2019. Oggi Francesco Molinari è alla ricerca di sensazioni che, per sua stessa ammissione, non ha in buona misura. Torino è ridiventata casa sua, dopo un peregrinare tra Londra e gli States. Ma lui, fino a 60 anni, potrà giocare l’unico Major di qua dall’oceano.

Per contro, Guido Migliozzi è al suo terzo Open. I buoni risultati sul DP World Tour gli stanno consentendo di continuare a entrare, ma la sua è una situazione di necessità di “apprendere” ancora in questo contesto, dato che nelle due occasioni precedenti in cui ha partecipato non è riuscito a superare il taglio.

I due avranno compagni di viaggio ben diversi: per Molinari l’americano Denny McCarthy e l’amateur argentino Marco Fernandez de Oliveira, per Migliozzi l’inglese Oliver Wilson e l’australiano Connor McKinney.

