Bournemouth-Atalanta oggi, amichevole calcio: programma, orario d’inizio, tv e streaming

Amichevole di rango per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Dopo le prime uscite con Locarno e Pro Vercelli, i nerazzurri incroceranno le armi con il Bournemouth, formazione che lo scorso anno ha mantenuto con le unghie e con i denti la permanenza in Premier League.

I bergamaschi vogliono attrezzarsi al meglio per il loro ritorno in Europa dopo un anno a secco. La Dea sta mettendo a segno dei colpi importanti, non ultimo quello di El Bilal Touré, ma rischia di perdere Rasmus Hojlund dopo un solo anno: Manchester United e Paris Saint-Germain sono pronte a scatenare un’asta.

Intanto Gasperini dovrà fare a meno della coppia colombiana composta da Duvan Zapata e Luis Muriel. Il primo è rimasto a casa a causa di un problema fisico che gli sta dannando l’anima da un po’, mentre il secondo ha iniziato la preparazione in ritardo e sta svolgendo un programma di lavoro personalizzato.

Il match tra Bournemouth ed Atalanta è in programma quest’oggi alle 16.00 al Vitality Stadium; la partita verrà trasmessa in streaming su DAZN, che ha acquisito i diritti della sfida.

BOURNEMOUTH-ATALANTA, IL CALENDARIO

29 luglio

16.00 Bournemouth-Atalanta

BOURNEMOUTH-ATALANTA, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: DAZN

Foto: LaPresse