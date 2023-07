Beach volley, World Tour 2023. Tripla eliminazione in qualificazione per gli azzurri a Montreal. Quanto Brasile per Ranghieri/Carambula

Non sono andate bene le cose per l’Italia nelle qualificazioni dell’Elite 16 di Montreal in Canada e si complica ulteriormente la corsa alla qualificazione olimpica per le coppie azzurre, tranne che per Ranghieri7Carambula che entrano in scena oggi nel tabellone principale e per Menegatti/Gottardi che non sono presenti perchè, dopo il secondo posto di Edmonton, sono già in preparazione dell’Europeo della prossima settimana.

Non decolla la stagione di Nicolai/Cottafava che, dopo il terzo posto di Edmonton, escono di scena al secondo turno delle qualificazioni proprio per mano di Pedro Solberg/Guto che avevano sconfitto nella finale per il terzo posto del Challenge canadese concluso domenica. La coppia azzurra aveva iniziato bene superando 2-0 (22-20, 21-15) gli statunitensi Friend/Lotman al primo turno ma si è imbattuta contro il desiderio di riscatto dei brasiliani che hanno vinto la battaglia del primo set 25-23 e poi si sono aggiudicati più agevolmente il secondo parziale 21-18.

Ancora una eliminazione al primo turno delle qualificazioni per Enrico Rossi e Daniele Lupo. Compito non semplice quello della coppia allenata da Fosco Cicola, che ha affrontato gli australiani McHugh/Burnett, coppia di assoluto valore che ha spesso conquistato l’accesso al main draw quest’anno. Gli australiani hanno vinto un combattuto primo set con il punteggio di 22-20 ma la coppia azzurra non ha mollato nel secondo parziale restando in scia ai rivali e superandoli in un finale convulso con lo stesso punteggio di 22-20. Nel tie break ancora partita all’insegna dell’equilibrio con gli australiani che, nel finale hanno preso un piccolo vantaggio riuscendo a spuntarla 15-12.

Eliminate, con un pizzico di rammarico, al secondo turno, le azzurre Bianchin/Scampoli che hanno vinto il primo match con il punteggio di 2-1 (21-14, 18-21, 15-13) contro le slovene Kotnik/Lovsin ma poi si sono dovute arrendere di fronte alla coppia polacca allenata da Andrea Raffaelli Gruszczynska/Wachowicz con il punteggio di 2-1 (21-15, 17-21, 15-9).

Tre coppie brasiliane attendono l’unica coppia in gara nel tabellone principale di Montreal, Ranghieri/Carambula che se la vedranno al debutto oggi alle 15.00 con i vice-campioni del mondo Vitor Felipe/Renato, poi alle 19.00 contro i solidi George/Andre e infine domani alle 15.00 contro Evandro/Arthur. Obiettivo superare il primo turno per la coppia azzurra.

Primo turno qualificazioni maschili: Evans/Budinger (Usa)-Luini/Varenhorst (Ned) 2-1 (21-18, 14-21, 15-11), Herrera/Gavira (Esp)-Canet/Rotar (Fra) 2-1 (21-12, 20-22, 15-12), Nicolaidis/Carracher (Aus)-Schalk/Bourne (Usa) 2-1 (28-26, 22-24, 16-14), McHugh/Burnett (Aus)-Lupo/Rossi (Ita) 2-1 (22-20, 20-22, 15-12), Capogrosso/Capogrosso (Arg)-Vitor Felipe/Renato (Bra) 0-2 (19-21, 16-21), Popov/Reznik (Ukr)-Pithak/Poravid 2-0 (21-8, 21-14), Friend/Lotman (Usa)-Cottafava/Nicolai (Ita) 0-2 (20-22, 15-21), Pedro Solberg/Guto (Bra)-MacNeil/Russell (Can) 2-0 (21-13, 21-19).

Secondo turno qualificazioni maschili: McHugh/Burnett (Can)-Nicolaidis/Carracher (Aus) 0-2 (14-21, 19-21), Herrera/Gavira (Esp)-Evans/Budinger (Usa) 0-2 (18-21, 19-21), Popov/Reznik (Ukr)-Vitor Felipe/Renato (Bra) 1-2 (18-21, 23-21, 11-15), Pedro Solberg/Guto (Bra)-Cottafava/Nicolai (Ita) 2-0 827-25, 21-18).

Gironi maschili. Pool A. Oggi 16.00: Grimalt/Grimalt (Chi)-Evans/Budinger (Usa), Mol/Sørum (Nor)-Krou/Gauthier-Rat (Fra). 20.00: Krou/Gauthier-Rat (Fra)-Evans/Budinger (Usa), Mol/Sørum (Nor)-Grimalt/Grimalt (Chi). Domani 16.00: Mol/Sørum (Nor)-Evans/Budinger (Usa), Grimalt/Grimalt (Chi)-Krou/Gauthier-Rat (Fra)

Pool B. Oggi 23.30: Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Nicolaidis/Carracher (Aus). Domani 0.00: Partain/Benesh (Usa)-Immers/De Groot (Ned). 19.00: Immers/De Groot (Ned)-Nicolaidis/Carracher (Aus), Partain/Benesh (Usa)-Brouwer/Meeuwsen (Ned). 23.30: Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Immers/De Groot (Ned). Venerdì 0.00: Partain/Benesh (Usa)-Nicolaidis/Carracher (Aus).

Pool C. Oggi 15.00: Ranghieri/Carambula (Ita)-Vitor Felipe/Renato (Bra), George/Andre (Bra)-Evandro/Arthur (Bra). 19.00: Evandro/Arthur (Bra)-Vitor Felipe/Renato (Bra), George/Andre (Bra)-Ranghieri/Carambula (Ita). Domani 15.00: George/Andre (Bra)-Vitor Felipe/Renato (Bra), Ranghieri/Carambula (Ita)-Evandro/Arthur (Bra).

Pool D. Domani 0.30: Cherif/Ahmed (Qat)-Pedro Solberg/Guto (Bra). 1.00: Ehlers/Wickler (Ger)-Dearing/Schachter (Can). 20.00: Ehlers/Wickler (Ger)-Cherif/Ahmed (Qat). 20-30: Dearing/Schachter (Can)-Pedro Solberg/Guto (Bra). Venerdì 0.30: Ehlers/Wickler (Ger)-Pedro Solberg/Guto (Bra). 1.00: Cherif/Ahmed (Qat)-Dearing/Schachter (Can).

Primo turno qualificazioni femminili: Gruszczynska/Wachowicz (Pol)-Ishii/Mizoe (Jpn) 2-1 (21-15, 15-21, 15-13), Kotnik/Lovsin (Slo)-Bianchin/Scampoli (Ita) 1-2 (14-21, 21-18, 13-15), Gallay/Pereyra (Arg)-Esmée/Zoé (Sui) 0-2 (26-28, 12-21), Tainá/Victoria (Bra)-Álvarez/Moreno (Esp) 0-2 (13-21, 20-22), Dong/Wang (Chn)-Talita/Thamela (Bra) 0-2 (19-21, 14-21), Müller/Tillmann (Ger)-Megan/Nicole (Can) 2-0 (25-23, 21-15), Zeimann/MacDonald (Nzl)-Scoles/Flint (Usa) 0-2 (11-21, 8-21), Andressa/Vitoria (Bra)-Bansley/Bukovec (Can) 2-1 821-14, 16-21, 15-13).

Secondo turno qualificazioni femminili: Álvarez/Moreno (Esp)-Esmée/Zoé (Sui) 0-2 (16-21, 17-21), Bianchin/Scampoli (Ita)-Gruszczynska/Wachowicz (Pol) 1-2 (15-21, 21-17, 9-15), Andressa/Vitoria (Bra)-Scoles/Flint (Usa) 0-2 (17-21, 19-21), Muller/Tillmann (Ger)-Talita/Thamela (Bra) 1-2 (21-15, 17-21, 13-15).

Gironi femminili. Pool A. Oggi 17.00: Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (Tha)-Gruszczynska/Wachowicz (Pol), Ana Patrícia/Duda (Bra)-Agatha/Rebecca (Bra). Oggi 21.00: Agatha/Rebecca (Bra)-Gruszczynska/Wachowicz (Pol). 21.30: Ana Patrícia/Duda (Tha)-Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (Tha). Domani 17.00: Ana Patrícia/Duda (Bra)-Gruszczynska/Wachowicz (Pol), Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (Tha)-Agatha/Rebecca (Bra).

Pool B. Oggi 18.00: Carol/Barbara (Bra)-Talita/Thamela (Bra), Hughes/Cheng (Usa)-Xue/Xia (Chn). 22.00: Xue/Xia (Chn)-Talita/Thamela (Bra). 22.30: Hughes/Cheng (Usa)-Carol/Barbara (Bra). Domani 18.00: Hughes/Cheng (Usa)-Talita/Thamela (Bra), Carol/Barbara (Bra)-Xue/Xia (Chn).

Pool C. Domani 1.30: Cannon/Sponcil (Usa)-Scoles/Flint (Usa). 2.00: Nuss/Kloth (Usa)-Pavan/McBain (Can). 21.00: Nuss/Kloth (Usa)-Cannon/Sponcil (Usa). 21.30: Pavan/McBain (Can)-Scoles/Flint (Usa). Venerdì 1.30: Nuss/Kloth (Usa)-Scoles/Flint (Usa). 2.00: Cannon/Sponcil (Usa)-Pavan/McBain (Can).

Pool D. Domani 2.30: Mariafe/Clancy (Aus)-Esmée/Zoé (Sui), 3.00: Melissa/Brandie (Can)-Stam/Schoon (Ned). 22.00: Stam/Schoon (Ned)-Esmée/Zoé (Sui). 22.30: Melissa/Brandie (Can)-Mariafe/Clancy (Aus). Venerdì 2.30: Mariafe/Clancy (Aus)-Stam/Schoon (Ned), Melissa/Brandie (Can)-Esmée/Zoé (Sui).

Foto Fivb