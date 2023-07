Basket, paura per Bronny James: il figlio di LeBron subisce un arresto cardiaco. Le sue condizioni

Attimi di panico per il 18enne Bronny James e la sua famiglia. Nella giornata di ieri, il primogenito di LeBron James è stato colpito da un arresto cardiaco durante un allenamento di basket. Ora per fortuna Bronny non si trova più in pericolo, ma la paura è stata sicuramente tanta. A riportare la notizia è stato TMZ.

“Ieri mentre si allenava Bronny James ha avuto un arresto cardiaco – ha affermato un portavoce della famiglia James ai microfoni di TMZ -. Il personale medico è riuscito a curare Bronny e a portarlo in ospedale. Ora è in condizioni stabili e non è più in terapia intensiva. Chiediamo rispetto e privacy per la famiglia James e aggiorneremo i media quando ci saranno ulteriori informazioni”.

Il portavoce ha poi aggiunto: “LeBron e Savannah desiderano inviare pubblicamente i loro più profondi ringraziamenti e apprezzamenti allo staff medico e atletico della USC per il loro incredibile lavoro e la dedizione alla sicurezza dei loro atleti”.

Sempre TMZ ha riportato che nel momento in cui il 911 è arrivato al Galen Center della USC, il luogo in cui si stava allenando Bronny, il giovane ragazzo era incosciente e che dunque è stato portato via subito in ambulanza con il codice 3 di emergenza.

Foto: LaPresse