Baseball, Serie A 2023: vincono tutte le big nel turno del venerdì

Nessuna sorpresa nel venerdì della Serie A 2023 di baseball, Campionato che sta vivendo l’emozionante fase della Poule Scudetto. Nelle quattro partite in programma infatti tutte le favorite hanno trovato la vittoria, muovendo passi importanti in classifica.

Nel sempre combattivo girone G San Marino ha arginato senza patemi Senago con un secco 8-1, mentre la Fortitudo ha trovato il successo per 1-9 al cospetto del Grosseto.

Prosegue la leadership incontrastata di Macerata nel girone F. I marchigiani nello specifico si sono imposti su Modena per 0-9. Successo di misura invece per Godo, abile a superare Ronchi per 4-3.

La Serie A tornerà domani, sabato 22 luglio.

Foto: FIBS