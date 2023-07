ATP Umago 2023, Flavio Cobolli è l’incubo di Kolar: battuto il ceco ed ingresso nel tabellone principale

Flavio Cobolli conquista il pass per il tabellone principale ad Umago. Il tennista azzurro entra in un torneo del circuito maggiore per la prima volta in questo 2023, e per la terza volta sconfigge al turno decisivo il ceco Zdenek Kolar, che deve ormai avere gli incubi quando lo vede: 6-4 6-2 e partita in saccoccia.

Flavio arriva con la consapevolezza di avere un vantaggio psicologico non indifferente sul suo avversario, avendolo sempre battuto in due set nei tre precedenti incontri, sempre in tabelloni cadetti tra Australian Open 2022, Pune e Monaco 2023. E anche stavolta sfrutta bene questo boost, ottenendo immediatamente il break a favore nel terzo gioco e sfiorando addirittura il doppio vantaggio già nel quinto game. Alla fine basta amministrare, poiché l’azzurro non offre nemmeno uno spiraglio ed è un comodo 6-4 nel primo set.

Ed il secondo, dopo un rapido medical time out, si mette anche meglio. Break immediato a zero per Cobolli, che è poi capace di recuperare da sotto 0-40 nel gioco successivo. Così facendo, Flavio ottiene immediatamente il doppio break, facendosene però recuperare uno, tra errori ed un doppio fallo. Poco male, perché Kolar è in rottura prolungata e si fa l’ennesimo break praticamente da solo. Solo il preludio alla chiusura, che arriva pochi minuti dopo.

I numeri parlano di come Cobolli abbia vinto 15 punti in più rispetto al suo avversario, 66 a 51 il computo totale, ma che soprattutto è stato un vero e proprio demonio sulla seconda di servizio del ceco, su cui vince 16 punti sui 20 totali. Così arrivano ben otto palle break, di cui quattro convertite.

