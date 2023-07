Atletica, Samuele Ceccarelli vince i 100 ai Campionati Italiani. Poi si stringe la coscia…

Samuele Ceccarelli ha vinto i 100 metri ai Campionati Italiani Assoluti. Il velocista toscano si è imposto con il tempo di 10.30 in una gara inevitabilmente condizionato dal vento contrario di 1,0 m/s, dopo che in batteria si era espresso in 10.31. Il Campione d’Europa dei 60 metri indoor è tornato in gara dopo il doppio sforzo di settimana scorsa, quando aveva contribuito in maniera importante alla qualificazione della 4×100 ai Mondiali (38.04 a Grosseto) e poi si era imposto a Trieste in 10.38.

Il crono non è dei migliori a causa della brezza in faccia, lontano dai lampi visti nel mese di giugno: un doppio 10.13 tra il Golden Gala e gli Europei a Squadre (vinti a Chorzow), seguiti dal 10.15 di Ostrava. Samuele Ceccarelli è ben uscito dai blocchi di partenza, poi sul lanciato non è parso brillantissimo, prima di uscire bene nel finale. L’azzurro ha battuto Roberto Rigali (10.34, dopo aver contribuito al risultato della staffetta ed essersi messo in evidenza a Modena con 10.25) ed Eric Marek (10.41), giù dal podio invece Mattia Donola (10.54), Luca Cassano (10.56), Michael Kyereme (10.60) e Hillary Polanco (10.65).

Una volta tagliato il traguardo, però, Samuele Ceccarelli si è stretto con una mano la parte posteriore della coscia destra e si è seduto sulla pista. Un attimo di spavento, prima che si capisse che era un semplice crampo: il toscano ha più volte alzato il pollice per segnalare che andava tutto bene, poi Rigali è andato ad aiutarlo per “stirare” la gamba destra. Ora il mirino è puntato sui Mondiali, che andranno in scena a Budapest (Ungheria) dal 19 al 27 agosto.

Foto: Grana/FIDAL