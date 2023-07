Samuele Ceccarelli non è riuscito a illuminare la scena al Meeting di Trieste. Il Campione d’Europa sui 60 metri indoor era l’uomo più atteso nel capoluogo giuliano, dopo che ieri aveva contribuito in maniera determinante alla qualificazione della 4×100 ai Mondiali di Budapest. Il toscano, probabilmente con qualche scoria di troppo nelle gambe per la fatica profusa a Grosseto, ha corso i 100 metri in 10.38 con 0,2 m/s di vento a favore. Una prestazione inferiore a quanto l’azzurro era riuscito a fare durante il mese di giugno, quando infilò un doppio 10.13 (tra il Golden Gala di Firenze e gli Europei a squadre di Chorzow) e un 10.15 a Ostrava.

Il riscontro cronometrico non potrà soddisfare il 23enne, che deve però tenere in considerazione le fatiche della staffetta e il trasferimento: un doppio impegno ravvicinato con cambio di località è una giustificazione più che valida. Samuele Ceccarelli ha chiuso al quarto posto alle spalle del cubano Yenns Reynold Fernandez (10.26), del sudafricano Benjamin Richardson (10.26) e di Cejhae Green da Antigua & Barbusa (10.32).

Il nostro portacolori, che tornerà in gara il prossimo weekend a Molfetta per i Campionati Italiani Assoluti, si sta preparando per i Mondiali, che andranno in scena a Budapest dal 19 al 27 agosto. Al momento è sempre il miglior italiano in stagione, visto che Marcell Jacobs si è fermato a 10.21 in quel di Parigi (il Campione Olimpico rientrerà direttamente in occasione della rassegna iridata) e Roberto Rigali, altro protagonista della 4×100 di ieri con Filippo Tortu e Lorenzo Patta, aveva corso in 10.25 a Modena.

