Marcell Jacobs non corre con la staffetta da ormai due anni, ovvero da quando la 4×100 entrava per sempre nella leggenda dello sport tricolore conquistando la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il Campione Olimpico dei 100 metri ha poi dovuto fare i conti con diversi problemi fisici e non si è più visto con il quartetto tra i Mondiali e gli Europei dello scorso anno, dove l’Italia non riuscì mai a raggiungere la finale (motivo per cui non si è ancora ufficialmente qualificata alla prossima rassegna iridata).

Il velocista lombardo ha disputato una sola gara nel 2023, non incantando a Parigi e fermandosi ancora in seguito per nuovi acciacchi. Marcell Jacobs non ha gareggiato in staffetta né a Firenze, né nella capitale francese e neppure agli Europei a squadre. Riuscirà a fornire il proprio contributo ai Mondiali di Budapest? Questo è il grande rebus, che il responsabile della velocità Di Mulo spera di risolvere nel più breve tempo possibile, visto che all’appuntamento nella capitale magiara manca poco più di un mese.

Il suo posto nella seconda frazione potrebbe essere preso da Samuele Ceccarelli. Il Campione d’Europa dei 60 metri indoor ha convinto in Coppa Europa con un lanciato da 9.12 e il nuovo personale di 10.13 siglato sui 100 metri tra il Golden Gala e Chorzow promette decisamente bene. Il toscano dovrà migliorare i cambi con i compagni, ma sembra essere una validissima alternativa a Marcell Jacobs, se quest’ultimo non fornirà le giuste garanzie.

E se invece entrambi fossero in forma? Grande punto interrogativo, perché sembra complicato stravolgere questa formazione: Filippo Tortu non si toglie dalla chiusura (massimo lo si può spostare), la curva di Fausto Desalu è rilevante, la partenza di Lorenzo Patta è rilevante ma forse potrebbe essere la più sacrificabile.

Foto: Lapresse