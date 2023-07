Atletica oggi, Europei U23: orari 15 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Quest’oggi, sabato 15 luglio, andrà in scena la quarta giornata dei Campionati Europei Under 23 di atletica leggera 2023, in corso di svolgimento allo stadio Leppävaara di Espoo (in Finlandia) fino a domenica. Day-4 in cui verranno messi in palio complessivamente quattordici titoli continentali giovanili. Grande attesa per il debutto di Larissa Iapichino nelle qualificazioni del salto in lungo, ma anche per le finali dei 110 e 100 ostacoli con protagonisti Lorenzo Simonelli, Elena Carraro e Veronica Besana.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di oggi sabato 15 luglio agli Europei Under 23 di atletica leggera. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su allathletics.tv, inoltre verrà garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Finlandia sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO EUROPEI ATLETICA UNDER 23 OGGI

Sabato 15 luglio

9.00 Decathlon, 100 metri

9.00 Salto con l’asta (maschile), qualificazioni

9.20 3000 siepi (maschile), batterie

9.50 Decathlon, salto in lungo

9.50 Lancio del disco (maschile), finale

10.15 1500 metri (femminile), batterie

10.50 400 ostacoli (femminile), semifinali

11.10 400 ostacoli (maschile), semifinali

11.20 Decathlon, getto del peso

11.30 Staffetta 4×100 (maschile), batterie

11.40 Salto in lungo (femminile), qualificazioni

11.45 Lancio del martello (maschile), finale

11.50 Staffetta 4×100 (femminile), batterie

12.15 Staffetta 4×400 (maschile), batterie

12.35 Staffetta 4×400 (femminile), batterie

15.00 Decathlon, salto in alto

15.35 Salto con l’asta (femminile), finale

15.40 Staffetta 4×100 (femminile), finale

15.45 Lancio del giavellotto (maschile), finale

15.50 Staffetta 4×100 (maschile), finale

16.05 3000 siepi (femminile), finale

16.25 1500 metri (maschile), finale

16.40 10000 metri (femminile), finale

17.20 Getto del peso (maschile), finale

17.25 200 metri (femminile), batterie

17.45 Salto in alto (maschile), finale

17.50 200 metri (maschile), batterie

18.05 Salto triplo (maschile), finale

18.30 Decathlon, 400 metri

18.55 110 ostacoli, finale

19.10 100 ostacoli, finale

PROGRAMMA EUROPEI ATLETICA UNDER 23: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: allathletics.tv, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIA IN GARA OGGI EUROPEI ATLETICA UNDER 23

Salto con l’asta (maschile): Matteo Oliveri, Francesco Pugno.

3000 siepi (maschile): Cesare Caiani, Carmelo Cannizzaro.

Lancio del disco (maschile): Carmelo Musci.

1500 metri (femminile): Livia Caldarini.

400 ostacoli (femminile): Alessia Seramondi.

400 ostacoli (maschile): Riccardo Berrino, Michele Bertoldo.

Staffetta 4×100 (maschile): Italia.

Salto in lungo (femminile): Arianna Battistella, Larissa Iapichino, Chiara Smeraldo.

Staffetta 4×400 (maschile): Italia.

Staffetta 4×400 (femminile): Italia.

Salto con l’asta (femminile): Giada Pozzato.

Lancio del giavellotto (maschile): Michele Fina.

10000 metri (femminile): Aurora Bado, Sara Nestola, Greta Settino.

Getto del peso (maschile): Riccardo Ferrara.

200 metri (femminile): Dalia Kaddari.

Salto in alto (maschile): Massimiliano Luiu.

200 metri (maschile): Jacopo Albertin, Edoardo Luraschi, Marco Ricci.

Salto triplo (maschile): Enrico Montanari, Gabriele Tosti.

110 ostacoli: Lorenzo Simonelli.

100 ostacoli: Veronica Besana, Elena Carraro.

Foto: Lapresse