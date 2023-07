Atletica, Mattia Furlani torna all’assalto. Appuntamento da juniores, poi un agosto rovente

Mattia Furlani sarà la grande stella dei Campionati Italiani Juniores, che andranno in scena nel weekend del 21-23 luglio a Grosseto. Il 18enne farà il proprio ritorno in gara dopo tre settimane lontane dalle pedane in seguito alla poco entusiasmante uscita in Diamond League a Losanna (nono posto con un balzo da 7.73 metri). In precedenza l’azzurro era stato secondo agli Europei a squadre (7.97 metri alle spalle del Campione Olimpico Miltiadis Tentoglou), aveva vinto il prestigioso Meeting di Hengelo con un superbo 8.24 e si era reso protagonista di un magistrale 8.44 ventoso a Savona.

Sarà la prima tappa di un’intensa estate per il laziale. Mattia Furlani parteciperà infatti agli Europei Under 20 che andranno in scena a Gerusalemme dal 7 all’11 agosto e potrebbe poi gareggiare anche ai Mondiali di Budapest, previsti dal 19 al 27 agosto: al momento è a un solo centimetro dal minimo, ma dovrebbe rientrare senza problemi con il ranking.

Tra gli altri nomi principali, sempre nel lungo, la medaglia di bronzo dei Mondiali U20 di Cali della passata stagione, Marta Amani che nel prossimo autunno si trasferirà nella prestigiosa Harvard University. Da seguire, tra gli altri, anche gli astisti Great Nnachi e Simone Bertelli, la saltatrice in alto Aurora Vicini, l’ostacolista finalista mondiale U20 Ludovica Cavo, il mezzofondista Giovanni Lazzaro (800), la pesista Anna Musci, i marciatori medaglia d’oro a Podebrady Diego Giampaolo e Giulia Gabriele.

Foto: Grana/FIDAL