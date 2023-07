Atletica, Leonardo Fabbri piazza la sassata ai Campionati Italiani: misura ragguardevole, Weir si inchina

La gara di getto del peso era una delle più attese nella giornata conclusiva dei Campionati Italiani Assoluti 2023 di atletica leggera, andati in scena a Molfetta (in provincia di Bari). Lo scoppiettante duello tra Leonardo Fabbri e Zane Weir ha regalato grandissime emozioni, la sfida si è consumata su misure degne di nota e che fanno ben sperare in vista dei Mondiali, in programma tra tre settimane a Budapest. I due azzurri possono assolutamente puntare alla finale nella rassegna iridata, ma per ambire alle medaglie bisognerà inevitabilmente sfondare il muro dei 22 metri, vista la caratura degli avversari in una delle discipline più in auge in questo particolare momento storico.

Leonardo Fabbri ha trionfato con una sassata da 21.80 metri piazzata al quinto tentativo, preceduta da un 21.63 e seguita da un 21.67. Il toscano, che lo scorso 2 giugno aveva vinto il Golden Gala a Firenze con un ragguardevole 21.73, si è fermato a un solo centimetro dallo stagionale siglato lo scorso 17 giugno a Pergine Valsugana: quella odierna è la terza misura della carriera, resiste il suo personale di 21.99 timbrato il 30 agosto 2020 a Padova. Il 26enne era reduce da un fine settimana decisamente impegnativo: sabato aveva lanciato 21.71 a Trieste, ma il giorno dopo aveva sofferto in Diamond League a Londra fermandosi a 20.97.

Zane Weir si è scatenato all’ultimo assalto, spingendosi a 21.69 metri e chiudendo al secondo posto. Il Campione d’Europa Indoor si è fermato a cinque centimetri dallo stagionale (21.74 il 20 maggio ad Halle) ed è sembrato in crescita rispetto alle ultime uscite, anche se non bisogna dimenticarsi che il 25 giugno aveva trionfato agli Europei a squadre con 21.59. Lorenzo Del Gatto ha completato il podio (19.75), precedendo Sebastiano Bianchetti (19.52) e Francesco Trabacca (18.77).

Foto: Lapresse