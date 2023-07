Atletica, Larissa Iapichino straripante: entra nella top-10 del ranking mondiale e mette paura alle big!

Larissa Iapichino è reduce dalla spettacolare vittoria ottenuta in Diamond League a Stoccolma. L’azzurra ha trionfato sulla pedana bagnata della capitale svedese battendo tutte le big del salto in lungo, tra cui Malaika Mihambo e Ivana Vuleta. La figlia di Fiona May ha timbrato un balzo da 6.69 metri (decisamente rilevante considerando le condizioni ambientali) e ha così conquistato il secondo successo in carriera nel massimo circuito internazionale dopo quello ottenuto lo scorso 2 giugno al Golden Gala di Firenze (6.79 metri).

La 21enne, che in inverno si era messa al collo la medaglia d’argento agli Europei Indoor (6.97 metri, nuovo record italiano al coperto), è ormai un punto di riferimento a livello internazionale e può coltivare grandi ambizioni in vista dei Mondiali di Budapest previsti tra poco più di un mese e delle Olimpiadi di Parigi 2024. Il trionfo ottenuto pochi giorni fa in terra scandinava, ha permesso a Larissa Iapichino di entrare nella top-10 del ranking mondiale stilato ufficialmente da World Athletics.

La toscana si è issata al sesto posto con 1.310 punti all’attivo, a cui hanno contribuito anche il notevole 6.83 siglato a inizio stagione a Kallithea e il 6.62 degli Europei 2022 all’aperto (vengono presi in considerazione i cinque migliori risultati). L’azzurra è in scia all’australiana Brooke Buschkuehl (1.315 punti). A comandare la graduatoria è la tedesca Malaika Mihambo (1.377 punti per la Campionessa Olimpica e del Mondo) davanti alla serba Ivana Vuleta (1.373), alla nigeriana Ese Brume (1.363) e alla statunitense Quanesha Burks (1.343).

Foto: Lapresse