Atletica, Iapichino per il tris in Diamond League. Sibilio sfida i tre tenori, Andy Diaz torna… con la bandiera italiana

Quattro italiani saranno impegnati a Monaco, dove venerdì 21 luglio andrà in scena una tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Larissa Iapichino ha già vinto due tappe di Diamond League nel corso di questa stagione: il Golden Gala a Firenze (di fronte al proprio pubblico) e l’appuntamento di Stoccolma (su pedana bagnata). La toscana, che nel corso di questo weekend sarà impegnata agli Europei Under 23, cercherà il terzo sigillo e darà vita a una nuova superlativa sfida contro il meglio del salto in lungo a livello internazionale: la tedesca Malaika Mihambo (Campionessa Olimpica e del Mondo), la serba Ivana Vuleta, la britannica Jazmin Sawyers (che l’ha battuta agli ultimi Europei Indoor) e la nigeriana Ese Brume.

Alessandro Sibilio è reduce dal quarto posto di Stoccolma, ma in quell’occasione venne ostacolato da alcuni manifestanti nei pressi della linea del traguardo, dove era lanciato verso la seconda piazza alle spalle del Karsten Warholm. Il campano, in stagione spintosi fino a 48.14 in occasione dell’affermazione agli Europei a squadre e dotato di un personale di 47.93, incontrerà i migliori tre interpreti dei 400 metri ostacoli: il norvegese Karsten Warholm (Campione Olimpico e primatista mondiale con 45.94), lo statunitense Rai Benjamin (Campione del Mondo nel 2017, nonché argento iridato e olimpico in carica, reduce dal 46.62 dei Trials) e il brasiliano Alison Dos Santos (Campione del Mondo in carica, al suo esordio stagionale dopo un’operazione). Per la prima volta dopo due anni si ritrovano le tre stelle assolute del giro di pista con barriere, protagonisti di 15 delle 17 volte in cui un uomo ha corso sotto i 47 secondi.

Andy Diaz tornerà in gara dopo più di un mese di assenza: lo avevamo visto per l’ultima volta il 10 giugno in occasione della Finale Argento dei Campionati Societari, quando scese in pedana senza indossare le scarpe chiodate. Il primatista italiano di salto triplo, autore di 17.75 metri in occasione della vittoria al Golden Gala di Firenze, è per la prima volta in startlist con la bandiera italiana accanto al suo nome, ma è confermato (almeno per il momento) che non potrà rappresentare il Bel Paese nelle competizioni per Nazionali fino al 3 agosto 2024 (alla vigilia delle Olimpiadi di Parigi). Il 27enne incrocerà il fenomeno portoghese Pedro Pichardo, ovvero il Campione Olimpico, del Mondo e d’Europa: sarà un testa a testa davvero rovente.

Yeman Crippa sarà impegnato sui 5000 metri. Il Campione d’Europa dei 10000 metri, reduce dagli Europei a squadre, cercherà di distinguersi sulla distanza a lui meno congeniale e di scaldare la gamba in vista dei Mondiali. Il trentino dovrà fare i conti con lo spagnolo Mohamed Katir, con l’ugandese Jacob Kiplimo, con il keniano Nicholas Kipkorir, con il canadese Mohammed Ahmed, con gli etiopi Berihu Aregawi e Telahun Bekele.

