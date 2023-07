Atletica, chi è Erik Marek: il nuovo velocista che arriva dal football americano. “Ho fatto la mia scelta”

Eric Marek è uno dei nomi nuovi della velocità azzurra in questa prima parte di 2023, avendo trionfato a sorpresa sui 60 metri ai Campionati Italiani Indoor Under 23 e poi più recentemente sui 100 metri ai Campionati Italiani Promesse di Agropoli con un notevole 10″28. Classe 2003, il portacolori dell’Atletica Bergamo 1959 sta scalando velocemente le gerarchie a livello nazionale se si considera che pratica a tempo pieno questo sport solo da qualche mese.

“Ho fatto football americano insieme all’atletica fino a quando ho vinto gli Indoor. Avevo questo sogno di giocare un giorno nell’NFL, ero molto carente a livello di doti fisiche ma avevo del talento, quindi per migliorarmi ho deciso di cominciare a fare atletica. In poco tempo l’atletica mi ha dato più soddisfazioni e dopo aver vinto gli Italiani ho scelto di dedicarmi esclusivamente all’atletica“, dichiara il velocista italiano ai microfoni di OA Sport durante l’ultima puntata di Sprint2U.

Sulle motivazioni che lo hanno portato ad abbandonare il football americano: “Era diventato pesante, perché il mio corpo ha cominciato a cambiare in pochi mesi e ho iniziato ad avvertire delle sensazioni di stanchezza. Faccio atletica dalle cinque e mezza alle otto, poi dalle nove alle undici facevo football. All’inizio non mi pesava la cosa, ma col tempo ho cominciato a risentirne, quindi a quel punto ho scelto l’atletica. Ho cominciato a fare atletica sapendo di avere qualcosa in più ed ero pronto ad andare forte. Sono contento di riuscire a soddisfare le aspettative che mi impongo, ma finora abbiamo fatto ben poco e c’è ancora tanto da fare più in là“.

Sulle sue emozioni in vista della sua prima vera esperienza internazionale con la maglia azzurra, agli Europei Under 23 in Finlandia di metà luglio: “Sono un po’ spaventato in realtà. Non per la gara che dovrò fare, perché da quel punto di vista non vedo l’ora, per per tutto quello che c’è attorno alla competizione. Un po’ di paura ce l’ho, di quello che non si conosce si ha sempre un po’ di timore“.

Di seguito la video intervista integrale a Eric Marek e al suo tecnico Fausto Frigerio, nell’ultima puntata di Sprint2u:

VIDEO INTERVISTA ERIC MAREK

Foto: Grana/Fidal