Arrampicata sportiva, Matteo Zurloni stampa il record europeo nello speed e avvicina l’elite mondiale

Un segnale per il futuro? Lo scopriremo. Nella quinta tappa di Coppa del Mondo di arrampicata sportiva, di scena a Chamonix (Francia), sono arrivati risultati importanti per la Nazionale italiana che sta cercando, è il caso di dirlo, di scalare la graduatoria e di guadagnare un posto nell’elite della specialità.

In questo contesto, ha destato sensazione quanto fatto dal giovane Matteo Zurloni (Fiamme Oro Moena), autore nello speed, nel corso della qualifica, del nuovo primato europeo con 5.14”. Una prestazione considerevole per il nostro portacolori, che sta crescendo con grande continuità e sta cercando di avvicinare sempre di più il limite dei 5″, che traccia una linea di demarcazione chiara in fatto di eccellenza.

Ci si riferisce, in particolare, all’indonesiano Veddriq Leonardo, autore del primato del mondo di 4.902″. Zurloni, per le qualità dimostrate, ha come obbiettivo massimo quello di abbattere il muro menzionato e lo step di crescita fatto vedere nella tappa transalpina è stato un chiaro segnale di vitalità.

Foto: FASI