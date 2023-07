Arrampicata sportiva, i convocati dell’Italia per i Mondiali di Berna. Si assegnano i pass olimpici

Cominciano domani i Mondiali di arrampicata sportiva a Berna. La rassegna iridata durerà in Svizzera fino al 12 agosto ed è anche un appuntamento fondamentale in vista di Parigi 2024, visto che è il primo evento che vale come qualificazione olimpica.

A ricevere il pass per le Olimpiadi di Parigi saranno i primi due classificati nello speed (2 uomini e 2 donne) e poi i tre migliori nella nuova combinata, che è composta da boulder e lead (3 uomini e 3 donne).

Nella categoria speed sono stati convocati i seguenti azzurri: Ludovico Fossali, Matteo Zurloni, Luca Robbiati, Alessandro Boulos, Gian Luca Zodda, Giulia Randi e Beatrice Colli.

Nella combinata invece saranno presenti: Stefano Ghisolfi, Gabriele Moroni, Marcello Bombardi, Filip Schenk, Giorgio Tomatis, Laura Rogora, Camilla Moroni e Giorgia Tesio.

Nel boulder gareggeranno anche Giulia Medici e Miriam Fogu, mentre nel lead sono stati selezionati anche Claudia Ghisolfi e Ilaria Maria Scolaris.

FOTO: LaPresse