Amichevoli calcio oggi (28 luglio): quali squadre di Serie A giocano? Calendario, programma, orari, tv

Tre le squadre italiane impegnate quest’oggi in amichevole, in vista del prossimo campionato di Serie A. In nottata spazio a Milan e Juventus, che si incroceranno nell’appuntamento valido per il Soccer Champions Tour 2023.

Nel primo pomeriggio sarà invece il turno del Torino di Ivan Juric; i granata affronteranno il Modena. Per loro è la seconda amichevole di questo precampionato, nella prima sfida è arrivata una vittoria per 2-0 contro la FeralpiSalò, il prossimo anno in serie B.

Pronte però anche alcune amichevoli di lusso. Spicca il match tra il Paris Saint-Germain ed il Cerezo Osaka, poiché i transalpini sono al momento in tournée in Giappone. Calcio d’inizio previsto per le 12.20.

AMICHEVOLI CALCIO 28 LUGLIO

4.30 Juventus-Milan – amichevole – diretta tv su Sky Sport Summer, streaming su Now, Sky Go e DAZN

4.30 San Diego Loyal SC-Borussia Dortmund – amichevole – nessuna copertura tv

12.20 Cerezo Osaka-Paris Saint-Germain – amichevole – nessuna copertura tv

14.30 Lipsia-Ipswich – amichevole – nessuna copertura tv

15.00 Torino-Modena – amichevole – nessuna copertura tv

Foto: LaPresse