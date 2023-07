Amichevoli calcio oggi (27 luglio): quali squadre di Serie A giocano? Calendario, programma, orari, tv

Solamente due amichevoli in programma oggi, giovedì 27 luglio, per quanto riguarda le squadre che prenderanno parte alla prossima Serie A 2023-2024, ma entrambe dal notevole valore specifico. Le formazioni iniziano ad alzare i giri del proprio motore dopo le prime settimane di allenamento e le prime sgambate, per cui oggi potremo assistere a due partite di sicuro interesse.

Inizieremo alle ore 12.15 italiane con l’attesissima sfida tra l’Inter e l’Al-Nassr. Il match, che si giocherà allo Yanmar Stadium Nagai di Osaka (Giappone) metterà di fronte i nerazzurri di mister Simone Inzaghi contro la squadra saudita, nella quale come ben sappiamo milita Cristiano Ronaldo e che, negli ultimi giorni, ha inserito in rosa anche l’ex di turno Marcelo Brozovic.

Alle ore 17.00, poi, a Vipiteno toccherà al Sassuolo vedersela contro il Sudtirol. I nero-verdi, alle prese con una prima fase di pre-stagione con qualche problema di troppo, si testeranno contro la compagine altoatesina che milita in Serie B, reduce da un ottimo campionato.

Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio il programma completo delle amichevoli odierne.

ELENCO COMPLETO AMICHEVOLI DI OGGI (giovedì 27 luglio)

Ore 12.15 Inter-Al Nassr (Yanmar Stadium Nagai di Osaka – in diretta su Sky Sport)

Ore 17.00 Sassuolo-Sudtirol (Vipiteno)

Foto: LaPresse