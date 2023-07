Amichevoli calcio oggi (22 luglio): quali squadre di Serie A giocano? Calendario, programma, orari, tv

La stagione 2023/2024 è sempre più vicina. Le squadre europee si stanno preparando per i loro campionati che inizieranno ad agosto. In questo 22 luglio ci sono otto squadre di serie A impegnate in campo: spicca il Monza, che alle 16.30 affronterà il Giana Erminio con il match che verrà trasmesso in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Dalle 17.00 in poi tutte le altre partite, con l’Atalanta che accoglierà il Locarno, il Torino che si incrocerà con il Feralpisalò ed il Genoa che, in attesa di Retegui in attacco, aspetta il Venezia. Allo stesso orario Udinese-Pafos e Frosinone ASD Equipe Lazio, Lecce-Rovereto inizierà alle 17.30 mentre a chiudere per la Serie A è Bologna-Palermo, con calcio d’inizio alle 18.00.

Alle 23.00 amichevole di lusso ad East Rutherford, nel New Jersey: inizia la tournée americana per Arsenal e Manchester United, due grandi della Premier League, che potranno mettere in mostra i primi acquisti di questa sessione di mercato; Declan Rice e Kai Havertz da una parte, André Onana e Mason Mount dall’altra.

LE AMICHEVOLI DEL 22 LUGLIO

11.00 Nizza-Montpellier – amichevole – nessuna copertura tv o streaming

13.00 Hoffenheim-Feyenoord – amichevole – nessuna copertura tv o streaming

13.30 Anderlecht-Ajax – amichevole – nessuna copertura tv o streaming

14.00 Hannover-Villarreal – amichevole – nessuna copertura tv o streaming

14.00 Wolfsburg-Friburgo – amichevole – nessuna copertura tv o streaming

15.00 Rostock-Siviglia – amichevole – nessuna copertura tv o streaming

15.00 Augsburg-PSV – amichevole – nessuna copertura tv o streaming

15.00 Middlesbrough-Betis Siviglia – amichevole – nessuna copertura tv o streaming

16.00 Lens-Dijon – amichevole – nessuna copertura tv o streaming

16.00 Rangers Glasgow-Amburgo – amichevole – nessuna copertura tv o streaming

16.30 Monza-Giana Erminio – amichevole – diretta tv su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 251, streaming su NOW e Sky Go

17.00 Atalanta-Locarno – amichevole – nessuna copertura tv o streaming

17.00 Feralpisalò-Torino – amichevole – nessuna copertura tv o streaming

17.00 Genoa-Venezia – amichevole – streaming su DAZN

17.00 Leeds-Monaco – amichevole – nessuna copertura tv o streaming

17.00 Udinese-Pafos – amichevole – nessuna copertura tv o streaming

17.00 Frosinone-ASD Equipe Lazio – amichevole – nessuna copertura tv o streaming

17.30 Lecce-Rovereto – amichevole – nessuna copertura tv o streaming

18.00 Bologna-Palermo – amichevole – nessuna copertura tv o streaming

23.00 Arsenal-Manchester United – amichevole – nessuna copertura tv o streaming

Foto: LaPresse