Amichevoli calcio oggi (21 luglio): quali squadre di Serie A giocano? Calendario, programma, orari, tv

Sarà il Cagliari la grande protagonista di oggi, venerdì 21 luglio. La squadra isolana, neopromossa in Serie A, infatti, sarà di scena per la sua prima amichevole pre-stagionale. La compagine allenata da mister Claudio Ranieri giocherà alle ore 20.00 in casa dell’Olbia per il match d’esordio della sua annata.

Il programma delle amichevoli delle squadre di Serie A per quanto riguarda la giornata odierna si chiude qui, dato che tutte si concentreranno sul fine settimana, nel quale vedremo numerose formazioni in campo per il primo appuntamento della propria pre-stagione.

Vedremo, quindi, come si svilupperà il primo match estivo del Cagliari che torna nella massima serie e farà di tutto per confermarsi. Andiamo a scoprire come seguire in tv l’evento.

PROGRAMMA COMPLETO AMICHEVOLI DI OGGI (venerdì 21 luglio)

Ore 20.00 Olbia-Cagliari – Videolina, se confermato

Foto: LaPresse