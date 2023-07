Amichevoli calcio oggi (19 luglio): quali squadre di Serie A giocano? Calendario, programma, orari, tv

Stagione 2023/2024 sempre più vicina alla partenza, e le varie squadre vogliono presentarsi al meglio ai nastri d’avvio il prossimo mese. Molte le squadre italiane impegnate in amichevoli oggi, ben cinque facenti parte della nostra Serie A.

La prima sarà il Monza di Raffaele Palladino, che alle 16.30 ospiterà il Real Vicenza al Campo Sportivo di Termù, in una partita che verrà trasmessa anche da Sky Sport. La Salernitana scenderà in campo alle 17.00 contro il Delfino Curi Pescara, allo stesso orario invece ci sarà il Sassuolo che aprirà la propria stagione con il Pafos. Alle 17.30 il Frosinone se la vedrà con il Ferentino, mentre alle 18.00 l’Udinese di Andrea Sottil sarà ospite del Klagenfurt.

Ci sono però altre amichevoli di spicco in giro per l’Europa. Alle 11.00 il Porto, una delle grandi di Portogallo, andrà in casa della Portimonense, mentre alle 15.00 big match estivo tra Manchester United e Lione. Alle 18.30 il Liverpool affronterà il Karlsrhue.

LE AMICHEVOLI DI OGGI 19 LUGLIO

11.00 Lille-Dunkerque – amichevole – nessuna diretta tv

11.00 Portimonense-Porto – amichevole – nessuna diretta tv

15.00 Manchester United-Lione – amichevole – nessuna diretta tv

16.30 Monza-Real Vicenza – amichevole – diretta tv su Sky Sport, streaming su NOW e SkyGo

17.00 Salernitana-Delfino Curi Pescara – amichevole – nessuna diretta tv

17.00 Sassuolo-Pafos – amichevole – nessuna diretta tv

17.00 Valmiera-Olimpia Lubiana – Qualificazioni Champions League – nessuna diretta tv

17.30 Frosinone-Ferentino – amichevole – nessuna diretta tv

18.00 Klagenfurt-Udinese – amichevole – nessuna diretta tv

18.30 Karlsruhe-Liverpool – amichevole – nessuna diretta tv

20.00 Betis Siviglia-Monaco – amichevole – nessuna diretta tv

21.30 Sporting Lisbona-Genk – amichevole – nessuna diretta tv

Foto: LaPresse