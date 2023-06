Wimbledon 2023: Matteo Gigante sconfitto nell’ultimo turno delle qualificazioni

Svanisce all’ultimo turno delle qualificazioni il sogno di Matteo Gigante di partecipare per la prima volta nel tabellone principale di Wimbledon. Il 21enne romani è stato sconfitto dal francese Harold Mayot, numero 180 della classifica mondiale, in tre set con il punteggio di 6-4 6-2 6-2 dopo un’ora e quaranta minuti di gioco.

Il transalpino ha chiuso il suo incontro con nove ace e ventiquattro vincenti. Dall’altra parte, invece, Gigante ha commesso sei doppi falli e venticinque errori non forzati. L’azzurro ha pagato soprattutto una bassa percentuale di prime di servizio (56%).

Eppure il match era iniziato benissimo per l’azzurro, che ha ottenuto il break in apertura. Mayot, però, ha ottenuto il controbreak immediato, pareggiando poi i conti. Il set è proseguito seguendo l’andamento dei servizi fino al nono gioco, quando Gigante ha perso la battuta. Il romano ha una palla del controbreak nel game successivo ed il francese poi chiude la prima frazione in suo favore per 6-4.

Gigante risente del set perso e cede subito il servizio. Mayot strappa a zero la battuta all’italiano nel quinto gioco e scappa via sul 4-1, andando poi a chiudere sul 6-2. Purtroppo il copione si ripete anche nel terzo set, con il transalpino che si porta sul 4-1 con doppio break di vantaggio, concludendo poi ancora sul 6-2.

FOTO: Roberta Corradin/LPS