Volley femminile, Myriam Sylla out per infortunio dalla Pool 6 di Nations League a Bangkok

Brutta notizia per la Nazionale italiana di volley femminile, che dovrà fare a meno di Myriam Sylla nella Pool 6 della Nations League 2023 in corso di svolgimento a Bangkok fino a domenica 2 luglio. Alla vigilia della partita d’esordio delle Azzurre in Thailandia contro il Brasile (prevista quest’oggi alle ore 15.30 italiane), la capitana della formazione tricolore ha riportato un fastidio al piede che ha richiesto ulteriori accertamenti.

Gli esami hanno poi riscontrato un leggero stiramento ai muscoli della fascia plantare, che metterà fuori gioco la 28enne nativa di Palermo per tutta la settimana. Il Commissario Tecnico Davide Mazzanti nel frattempo è corso ai ripari, effettuando un cambio nella lista delle 14 ed inserendo la centrale Linda Nwakalor proprio al posto dell’infortunata Sylla.

La schiacciatrice della Vero Volley Milano ha già intrapreso con lo staff sanitario azzurro il percorso di recupero per tornare a disposizione nel più breve tempo possibile. Ricordiamo che l’Italia è pienamente in corsa per la qualificazione alle Final Eight di Nations League, ma per raggiungere l’obiettivo dovrà ancora vincere almeno un paio delle rimanenti partite.

Sylvia Nwakalor e compagne, dopo il match odierno contro il Brasile, affronteranno nell’ordine il Canada venerdì 30 giugno alle ore 8.00, la Croazia sabato 1° luglio allo stesso orario ed infine il Giappone domenica 2 luglio a mezzogiorno.

