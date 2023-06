Tour de France 2023, Christoph Roodhooft: “Portata la squadra più forte. Van der Poel è tranquillo, Philpsen per la maglia verde”

Il Tour de France 2023 è ormai pronto ad alzare il sipario con la prima tappa che si terrà sabato 1 luglio. La partenza sarà in Spagna da Bilbao e tra le squadra che vogliono essere protagoniste c’è sicuramente l’Alpecin-Deceuninck. L’obiettivo del team belga non è quello di competere per la vittoria finale e per la maglia gialla, ma quello di otttenere il maggior numero di vittorie possibili e avrà due punte di diamante, Mathieu Van der Poel e Jasper Philipsen

Il direttore sportivo della Alpecin, Christoph Roodhooft, è stato intervista da Nieuwsblad, come riporta anche SpazioCiclismo, e si è soffermato all’inizio sulla costruzione della squadra per il Tour: “La nostra volontà è stata quella di portare la squadra più forte possibile. C’è un gruppo attorno a Mathieu e un gruppo attorno a Jasper, con Dillier che sta un po’ in mezzo”.

Van der Poel punta subito alle prime tappe e per l’olandese c’è da cancellare il Tour dello scorso anno, con il ritiro dopo pochi giorni: “Non credo sia al via con uno spirito di vendetta. L’anno scorso non stava bene, mentre quest’anno la condizione invece è buona. È tranquillo, perchè abbiamo fatto il nostro lavoro al meglio”.

Obiettivo maglia verde con Philipsen: “Sicuramente Jasper ha maggiori possibilità rispetto a Mathieu. Non so a che punto sia oggi, ma sono convinto che le difficoltà di un Tour sono così alte che si rifletteranno anche sulle volate seguenti. Ci siamo allenati molto in salita e questo potrebbe essere un vantaggio per le tappe che seguono quelle di montagna”.

FOTO: LaPresse