Tennis, Jannik Sinner è il protagonista di uno spot di Gucci: “Sono sempre stato definito un robot…”

La Next Gen è sempre più una realtà nel massimo circuito internazionale del tennis. Carlos Alcaraz ha iniziato questa settimana da n.1 del mondo, capace di vincere dopo un adattamento molto rapido il torneo del Queen’s, sull’erba di Londra. Lo spagnolo si sta preparando per prendersi una rivincita nei confronti di Novak Djokovic, che l’ha sconfitto nella semifinale di Parigi.

Alcaraz, per questo, è sempre più una realtà anche per gli sponsor e non è un caso che il volto dello spagnolo sia associato a un brand importante come Louis Vouitton. Tuttavia, Carlitos non è l’unico della nouvelle vague tennistica a essere particolarmente apprezzato.

Il riferimento è a Jannik Sinner. L’altoatesino, attualmente n.8 del mondo, sta vivendo un momento un po’ complesso: dopo una primavera eccellente, Jannik sta affrontando una fase di calo e l’avvicinamento ai Championships non è stato ideale. Al di là di tutto, il nostro portacolori è protagonista dell’ultimo spot di Gucci: un cortometraggio in cui l’altoatesino si racconta.

“Sono stato definito un robot, una macchina… Jannik Sinner è aggressivo, potente, ambizioso. Sono il tipo di giocatore che ama questo sport. Se potessi avere un superpotere, sarebbe giocare a tennis per sempre“, il messaggio di Sinner.

VIDEO SPOT GUCCI JANNIK SINNER

Forget about Barbie or Oppenheimer, Jannik Sinner is bringing back real cinema ???? @gucci pic.twitter.com/el5VeXCu8p — Bastien Fachan (@BastienFachan) June 28, 2023

Foto: Antoine Ludger / Open Sud de France