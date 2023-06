Scherma, sciabolatori in finale ai Giochi Europei: passo cruciale verso le Olimpiadi

Come nel fioretto femminile, anche nella sciabola maschile la finale per la medaglia d’oro ai Giochi Europei 2023 sarà tra Italia e Francia. Importante traguardo quello raggiunto dal quartetto azzurro, che ottiene anche punti pesantissimi nel percorso di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Gli azzurri (Luigi Samele, Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri) hanno cominciato il loro cammino con il netto successo contro la Slovenia per 45-14. Un momento chiave, anche per l’intera stagione e per il percorso olimpico, è stata la vittoria contro la Romania nei quarti di finale per 45-44 all’ultima stoccata. Una sfida soffertissima, con Samele che si è fatto rimontare nell’ultimo assalto, ma che poi ha avuto la freddezza di mettere la quarantacinquesima e decisiva stoccata.

Un po’ più semplice, invece, è stata la semifinale contro la Germania. L’Italia si è imposta con il punteggio di 45-34 al termine di una sfida che ha visto comunque gli azzurri trovare l’allungo decisivo negli ultimi assalti grazie ai due 5-1 di parziale di Curatoli e Samele.

In finale come detto per l’Italia ci sarà lo scontro con la Francia. Una bellissima vittoria quella in semifinale dei transalpini sull’Ungheria, testa di serie numero uno, per 45-42. Protagonisti soprattutto Pianfetti ed Apithy, con i magiari che hanno tentato nell’ultimo assalto una clamorosa rimonta con il solito Aron Szilagyi.

FOTO: Bizzi/Federscherma