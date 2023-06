Scherma, LA LEGGE DEL DREAM TEAM! Il fioretto si conferma campione d’Europa, sconfitta la Francia!

Le fiorettiste azzurre continuano ad imporre il loro potere nelle competizioni internazionali. Alice Volpi, Martina Favaretto, Martina Batini e Francesca Palumbo sono le nuove Campionesse d’Europa, confermando sulla pedana di Cracovia il titolo vinto ad Adalia lo scorso anno, battendo nuovamente la Francia in finale.

Inizio difficile per Favaretto contro una scatenata Thibus che chiude sul 1-5 il primo assalto. A ribaltare il punteggio ci pensa poi una straordinaria Alice Volpi che piazza ben nove stoccate fino al 10-6 con cui passa il testimone a Batini. Assalto estremamente positivo anche per la terza azzurra che porta il punteggio sul 15-7.

Da quel momento parte la lenta rimonta della Francia: Favaretto limita i danni contro Patru, mentre Thibus continua nella sua ispiratissima finale utilizzando tutto il tempo disponibile per vincere il suo assalto contro Batini per 2-8, riportando sotto le transalpine nel punteggio al termine del quinto assalto.

A rimettere le cose “a posto” per le azzurre ci pensa ancora la solita Volpi che supera per 8-5 Blaze rimettendo cinque lunghezze di distanza tra sé e le transalpine. Per il settimo assalto Francesca Palumbo subentra ad una Batini in difficoltà, gestendo al meglio la pressione ed allungando il vantaggio fino al 35-28.

Una Favaretto decisamente poco brillante va ancora una volta sotto nel punteggio permettendo ad Anita Blaze di riportare la Francia a tre stoccate di distanza, su quel 39-36 con cui inizia l’attesissimo assalto finale tra Volpi e Thibus. L’azzurra è freddissima e, con calma olimpica, riesce a piazzare la stoccata del 45-40 che porta la medaglia d’oro in Italia.

Foto: Bizzi Federscherma