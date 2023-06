Quando e dove va in ritiro il Sassuolo? Calendario, date e località: i piani dei neroverdi

Altro giro, altra stagione in Serie A per il Sassuolo che, ormai, è diventata una certezza della massima serie. La compagine emiliana è pronta per il suo undicesimo anno in Serie A, dato che vi si trova continuativamente a partire dalla stagione 2013-2014.

Il club nero-verde ha la chiara intenzione di proseguire nel suo percorso fatto di bel gioco e lancio di giovani interessanti sotto la guida del confermatissimo mister Alessio Dionisi. Riuscire ad ottenere una ennesima salvezza in largo anticipo è il consueto obiettivo del Sassuolo, e non cambierà anche in vista del 2023-2024.

Come si svilupperà l’estate del Sassuolo? La formazione emiliana ha scelto di effettuare il proprio ritiro pre-stagionale a Vipiteno-Racines (provincia di Bolzano) e sarà tra l’11 ed il 27 luglio. Oltre due settimane di lavoro in montagna per prepararsi nel migliore dei modi alla nuova annata.

Il club nero-verde non ha ancora proposto una comunicazione ufficiale del proprio calendario delle amichevoli estive ma, a rigor di logica, dovrebbe iniziare con qualche sgambata con qualche rappresentativa locale attorno a Vipiteno, per aumentare gradualmente la difficoltà e mettere benzina nel motore e nelle gambe in vista dell’esordio in Serie A (weekend del 20 agosto).

Foto: LaPresse