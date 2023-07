Quando e dove va in ritiro il Frosinone? Calendario, date e località: i piani dei ciociari

La Serie A vedrà nuovamente tra le protagoniste il Frosinone. I ciociari tornano in massima serie dopo un’assenza di quattro anni grazie al grande lavoro finalizzato da Fabio Grosso sulla panchina; con l’addio dell’ex terzino della Nazionale, il club ha deciso di voltare pagina affidando la panchina a Eusebio Di Francesco.

Il tecnico si rimette in gioco dopo un’assenza di quasi due anni, la sua ultima panchina è datata settembre 2021, quando venne esonerato dal Verona. Ora una nuova occasione per rimettersi in gioco, per provare a rendere più duratura la terza avventura del Frosinone in massima serie, visto che nei due precedenti episodi arrivò l’immediata retrocessione.

La stagione dei ciociari comincerà il prossimo 4 luglio, con le visite mediche al Policlinico Gemelli di Roma che si terranno per ogni giocatore fino al 6 luglio. Dal giorno successivo fino al 23 luglio inizierà il ritiro a Fiuggi, comune scelto per il terzo anno consecutivo come sede dell’inizio della stagione. Al momento non sono ancora note le amichevoli precampionato della squadra.

FROSINONE, LE DATE DEL PRECAMPIONATO

4-6 luglio: visite mediche al Policlinico Gemelli (Roma)

7-23 luglio: ritiro a Fiuggi

Foto: LaPresse