Quando e dove va in ritiro il Bologna? Calendario, date e località: i piani dei felsinei

Il Bologna ha chiuso positivamente una stagione che si era aperta con brutti presagi. Il cambio forzato in panchina di Sinisa Mihajlovic, che stava facendo i conti con una leucemia sempre più aggressiva fino a portarlo alla morte, con Thiago Motta ha dato poi i frutti, permettendo ai felsinei di chiudere l’anno al nono posto, il miglior piazzamento degli ultimi vent’anni pareggiando quello del 2011/2012.

Con il mercato che impazza ed il tanto chiacchiericcio sul destino di Riccardo Orsolini, forse il migliore dello scorso campionato, la squadra rossoblù ha comunque progettato i primi passi per la stagione 2023/2024, per poter ambire ad un miglioramento e magari sognare un posto in Europa.

Il Bologna inizierà la propria stagione nella propria sede a Casteldebole il prossimo 11 luglio, per iniziare il ritiro due giorni dopo. Cambia però la sede; niente più Pinzolo, ma si partirà alla volta di Rio Pusteria-Valles, località dell’Alto Adige che ospiterà la squadra di Thiago Motta fino al prossimo 22 luglio. Non è al momento ancora noto il programma delle amichevoli.

RITIRO DEL BOLOGNA, LE DATE

11 luglio: raduno a Casteldebole

13-22 luglio: ritiro a Rio Pusteria-Valles

Foto: LaPresse