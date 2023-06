Pentathlon moderno, Giochi Europei 2023: staffetta mista alla Repubblica Ceca, assente l’Italia

Nella staffetta mista del pentathlon moderno ai Giochi Europei 2023, con l’Italia assente, a conquistare la medaglia d’oro è la Repubblica Ceca, che va a precedere l’Ungheria, seconda, e la Gran Bretagna, che sale sul gradino più basso del podio.

La vittoria va alla Repubblica Ceca di Karolina Krenkova e Martin Vlach, prima con 1406 punti, mentre va all’argento l’Ungheria di Kamilla Reti e Mihaly Koleszar, seconda a quota 1401, infine centra la medaglia di bronzo la Gran Bretagna di Jessica Varley e Samuel Curry, terza con 1395.

L’Italia era assente: l’infortunio di Gianluca Micozzi, unito all’ingresso in finale degli altri tre azzurri, che sabato si giocheranno la possibilità di staccare il pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, ha fatto propendere i tecnici azzurri per la mancata partecipazione a questa gara.

CLASSIFICA STAFFETTA MISTA PENTATHLON

1 Repubblica Ceca 300 224 312 570 1406

2 Ungheria 293 236 307 565 1401

3 Gran Bretagna 300 217 310 568 1395

4 Turchia 293 221 314 565 1393

5 Spagna 290 224 309 550 1373

6 Ucraina 272 217 312 570 1371

7 Polonia 293 182 315 575 1365

8 Svezia 286 233 315 524 1358

9 Germania 264 215 309 562 1350

10 Georgia 290 208 299 520 1317

11 Svizzera 300 224 306 468 1298

12 Bulgaria 0 187 310 539 1036

13 Grecia 0 215 290 478 983

14 Estonia 293 212 303 0 808

