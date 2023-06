LIVE Scherma, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: ORO ITALIA nel fioretto femminile a squadre! Sciabolatori d’argento

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La nostra DIRETTA LIVE di queste finali della scherma ai Giochi Europei 2023 di Cracovia finisce qui.

19.50 Si chiude comunque questa giornata con un oro e un argento grazie al Dream Team del fioretto femminile che non ha deluso le attese.

19.49 Davvero un peccato per gli sciabolatori che sono stati davanti a lungo in questo incontro, addirittura per 20-13 dopo tre assalti. L’occasione si era fatta ghiotta.

19.48 E’ FINITA. Azzurri d’argento nella sciabola maschile, vince la Francia per 45-42.

19.47 Italia-Francia 41-44: due stoccate rapide per Patrice, Siamo sull’orlo del baratro.

19.46 Italia-Francia 41-42: Samele viene infilato per una frazione di secondo. Adesso si fa dura.

19.45 Italia-Francia 41-40: una stoccata per testa, rimaniamo davanti. Tanta tensione.

19.44 Italia-Francia 40-39: PARATA E RISPOSTA DI LUCA CURATOLI! Azzurri davanti, ora tutto nelle mani di Samele e Patrice.

19.43 Italia-Francia 39-39: entrambi sempre più rapidi e incisivi in attacco. Tante stoccate dubbie.

19.42 Italia-Francia 37-38: si riprende con due stoccate di Apithy che sembra pienamente ristabilito.

19.40 Apithy ha altri tre minuti disponibili per essere trattato.

19.38 Apithy che viene ora massaggiato: vedremo se sarà in grado di riprendere.

19.36 Italia-Francia 36-36: Apithy rimane a terra dopo la stoccata di Curatoli e sembra dolorante.

19.35 Italia-Francia 34-35: Pianfetti con due stoccate in difesa riporta davanti i transalpini. Mancano due assalti.

19.34 Italia-Francia 34-33: LUCE ROSSA! Gallo piazza la stoccata che ci mantiene in vantaggio.

19.32 Italia-Francia 33-32: Gallo ha la meglio nel corpo a corpo, ma subisce due belle difese del francese.

19.31 Italia-Francia 31-29: una stoccata a testa.

19.30 Italia-Francia 30-28: Samele ci porta ancora in vantaggio al termine del sesto assalto. Ancora la strada è lunga: ora in pedana Gallo e Pianfetti.

19.29 Italia-Francia 29-27: stoccata dubbia assegnata ad Apithy.

19.28 Italia-Francia 29-25: in genuflessione Samele! Che stoccata meravigliosa dell’azzurro.

19.26 Italia-Francia 26-24: Samele parte alla grande contro un Apithy che si prende anche l’ammonizione per un’infrazione.

19.25 Italia-Francia 25-23; Gallo riesce a reagire, piazza due bellissimi attacchi in spaccata e gli azzurri restano davanti.

19.24 Italia-Francia 22-22: Patrice ha colmato tutte le sette stoccate di svantaggio. Gallo deve reagire per rimanere almeno al comando dopo questo quinto assalto.

19.22 Italia-Francia 21-19: in grande difficoltà Michele Gallo contro Patrice. Subisce l’italiano la spavalderia del francese che prende sempre l’iniziativa.

19.20 Italia-Francia 20-13: aumentano il vantaggio gli azzurri con un super Curatoli. Parziale di 5-3 contro Pianfetti.

19.17 Italia-Francia 15-10: Michele Gallo porta gli azzurri avanti di cinque con un atteggiamento aggressivo.

19.15 Italia-Francia 10-8: bravissimo Luigi Samele, assalto che si conclude sul 5-5 e azzurri che rimangono davanti.

19.14 Italia-Francia 8-7: da 6-7 risale Samele con due stoccate basse.

19.13 Italia-Francia 6-5: anticipa in due circostanze Pianfetti. Gli azzurri non scappano.

19.12 Italia-Francia 5-3: aggressivo Luca Curatoli, ottimo il suo primo assalto. Ora in pedana Samele e Pianfetti.

19.11 Italia-Francia 2-0: che partenza di Curatoli! Subito due stoccate.

19.10 Primo assalto tra Luca Curatoli e Sebastien Patrice.

19.09 Francia che si presenta con Sebastien Patrice, Maxime Pianfetti e Bolade Apithy.

19.07 Entrano subito in pedana gli sciabolatori per la sfida alla Francia: Luca Curatoli, Luigi Samele, Michele Gallo e Matteo Neri.

19.06 Fantastiche le azzurre che sono sempre stati al comando di questa sfida e hanno gestito al meglio i momenti più difficili, quando le francesi si sono rifatte sotto.

OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!! L’ITALIA DEL FIORETTO FEMMINILE BATTE 45-40 LA FRANCIA!!!!!!!!!

19.01 Italia-Francia 44-40: l’allungo di Volpi! L’Italia è a un passo da un grande traguardo.

18.59 Italia-Francia 42-38: tre stoccate rapidissime da parte di Alice Volpi che ci porta già in ottima posizione.

18.57 Italia-Francia 39-36: termina il tempo dell’ottavo assalto: Italia che resta davanti, ma ancora c’è l’ultimo round. Alice Volpi affronta Ysaora Thibus, in palio la medaglia d’oro.

18.55 Italia-Francia 39-34: prova a reagire Blaze con due attacchi rapidi.

18.53 Italia-Francia 38-31: due stoccate in fila per Favaretto! Le azzurre vedono sempre più vicino il traguardo.

18.52 Italia-Francia 36-30: parata e risposta di Favaretto che si sblocca in quest’assalto.

18.51 Italia-Francia 35-30: non inizia bene Favaretto che subisce subito due stoccate da Blaze.

18.50 Italia-Francia 35-28: chiude Palumbo con un vantaggio di +7 a due assalti dal termine.

18.49 Italia-Francia 34-28: ancora Palumbo con grande coraggio! Parziale fondamentale dell’azzurra.

18.47 Italia-Francia 33-28: Palumbo arriva in allungo due volte! Due stoccate di platino in questo momento.

18.46 Italia-Francia 31-28: parata e risposta di Patru e Francia ancora a -3.

18.45 Italia-Francia 31-27: finalmente Palumbo con un bell’attacco.

18.43 Italia-Francia 30-27: poche stoccate in un minuto, ma entrambe a favore della francese.

18.41 Al posto di una Batini in difficoltà, entra Francesca Palumbo per questo settimo assalto contro Patru.

18.39 Italia-Francia 30-25: Volpi all’attacco! Fantastico parziale di 8-5 e le azzurre sono davanti dopo sei assalti.

18.38 Italia-Francia 29-25: altre due stoccate per Volpi! Adesso va ad un’altra marcia rispetto alla sua avversaria.

18.37 Italia-Francia 27-24: ha preso le misure Alice Volpi! Rapidissima a piegare i tentativi di difesa dell’avversaria.

18.36 Italia-Francia 25-24: Volpi con un’ottima difesa! Prende anche l’ammonizione Blaze.

18.35 Italia-Francia 24-24: sono rientrate le transalpine. Blaze con parata e risposta piazza l’aggancio.

18.33 Italia-Francia 24-22: Volpi arriva a dare la stoccata in allungo! Le azzurre continuano a condurre.

18.32 Italia-Francia 22-21: gran difesa di Blaze e -1 Francia.

18.30 Italia-Francia 22-20: scade il tempo e Thibus ha riportato sotto le transalpine prima del sesto assalto, quello di Volpi contro Blaze.

18.28 Italia-Francia 22-18: una stoccata per parte a poco più di 30 secondi dal termine dell’assalto.

18.26 Italia-Francia 21-17: Batini davvero in difficoltà, subisce tanto quando prova ad attaccare.

18.25 Italia-Francia 21-15: pazzesca stoccata di Thibus in giravolta. Batini non sta riuscendo a trovare lo spazio per incidere.

18.23 Italia-Francia 20-14: in genuflessione Thibus piazza la stoccata del -6.

18.21 Italia-Francia 20-13: un buon parziale per Favaretto, Italia che resta a +7 e adesso c’è Batini contro Thibus.

18.19 Italia-Francia 18-12: Favaretto subisce la parata e risposta di Patru. Italia ancora a +6.

18.17 Italia-Francia 17-10: finalmente un attacco coraggioso di Favaretto! Chiude la sua avversaria in fondo alla pedana e la infila.

18.16 Italia-Francia 16-10: ancora in difficoltà Favaretto, stavolta contro Patru. L’azzurra è lenta e macchinosa.

18.15 Italia-Francia 15-7: super Batini e altro parziale di 5-1. Le azzurre scappano.

18.14 Italia-Francia 13-7: lesta Batini che anticipa sul tempo Blaze in un paio di circostanze.

18.12 Italia-Francia 11-6: comincia alla grande anche Martina Batini contro Anita Blaze! Parata e risposta.

18.11 Italia-Francia 10-6: CHE ASSALTO DI ALICE VOLPI! Parziale di 8-1, siamo davanti dopo due round!

18.10 Italia-Francia 8-6: arrivano dappertutto le stoccate di Alice Volpi! Finora perfetta la toscana.

18.09 Italia-Francia 6-6: completa la rimonta Volpi! Fantastica l’azzurra che sta scherzando la sua avversaria.

18.08 Italia-Francia 4-6: sfonda Alice Volpi! Due splendidi attacchi chiudendo la francese nel suo lato di pedana.

18.07 Italia-Francia 2-6: subito una stoccata per parte in appena 13 secondi.

18.06 Italia-Francia 1-5: si chiude il primo assalto con un’altra grande difesa di Thibus. Ora in pedana Alice Volpi e Morgane Patru.

18.05 Italia-Francia 1-4: arriva la prima stoccata per Favaretto che appare in difficoltà di fronte a un’avversaria molto agile e rapida.

18.04 Italia-Francia 0-3: due splendide parate e risposte di Thibus che prova subito a prendere il largo.

18.03 Italia-Francia 0-1: prima stoccata da parte di Thibus dopo una fase di studio.

18.02 SI COMINCIA! Martina Favaretto all’assalto di Ysaora Thibus.

18.00 Quasi tutto pronto alla Tauron Arena Krakow: stanno facendo l’ingresso in pedana i due quartetti che si sfideranno in questa finale del torneo a squadre del fioretto femminile.

17.56 Palumbo inizialmente partirà come riserva, dipenderà da come si svilupperà la sfida. Francia che schiera Ysaora Thibus (campionessa del mondo a Il Cairo 2022), Morgane Patru e Anita Blaze, facente parte del quartetto d’argento a Tokyo 2020 insiema a Thibus.

17.53 Comincerà la squadra del fioretto femminile composta da Martina Batini, Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Alice Volpi.

17.50 In pedana in questo momento si è conclusa la finale per il bronzo della sciabola maschile tra Germania e Ungheria: a vincere sono stati i tedeschi per 45-28.

17.47 Tornei a squadre che sono fondamentali in vista delle Olimpiadi: in palio ci sono punti per il ranking di qualificazione olimpico con il quale si accede a Parigi 2024.

17.44 E’ proprio il caso di dirlo: l’Italia va all’assalto della Francia. Doppia sfida contro i cugini transalpino tra fioretto femminile e sciabola maschile nei tornei a squadre.

17.40 Ben ritrovati amici di OA Sport alla DIRETTA LIVE di questa giornata della scherma ai Giochi Europei 2023.

14:30 Non finiscono qui dunque le emozioni per la scherma italiana. Si chiude qui la prima parte della DIRETTA LIVE di questa giornata dedicata agli eventi a squadre. Appuntamento rinnovato per le 18.00. A più tardi!

14:28 Finale femminile in programma alle 18.00, mentre quella maschile inizierà alle 19.10.

14:26 E sarà doppia sfida tra Italia e Francia. Derby d’oltralpe sia per l’oro del torneo a squadre di fioretto femminile, sia per quello del torneo a squadre di sciabola maschile.

ITALIA-GERMANIA 45-34. FINALE! Luigi Samele non concede nulla a Szabo, chiudendo senza patemi alcuni il nono ed ultimo assalto della semifinale. Bravissimi gli azzurri, che portano così a due su due le compagini italiane in finale quest’oggi.

Italia-Germania (sciabola maschile) 43-34. Con decisione Gigi ci porta a due stoccate dalla finale.

Italia-Germania (sciabola maschile) 40-33. Sfida che termina con il duello tra Samele e Szabo.

Italia-Germania (sciabola maschile) 40-33. SUPER CURATOLI! Stoccate rapidissime e decise quelle del partenopeo. L’Italia vola sul +7 quando manca soltanto l’ultimo assalto al termine della semifinale.

Italia-Germania (sciabola maschile) 37-33. Due pari in questo avvio di ottavo assalto. Va bene così.

Italia-Germania (sciabola maschile) 35-31. SI! Questo è tutto un altro Gallo. L’azzurro mostra finalmente le sue potenzialità siglando una stoccata bassa ed una d’anticipo d’alta scuola. Disinnescato lo spauracchio Bonah. Si prosegue con Curatoli-Kempf.

Italia-Germania (sciabola maschile) 32-28. Reazione che sembra esserci! Prima la protesta ed il cartellino giallo, poi due velocissime stoccate. Alè Michele!

Italia-Germania (sciabola maschile) 30-28. Tecnici italiani che attendono la reazione d’orgoglio dell’atleta campano.

Italia-Germania (sciabola maschile) 30-28. Il trentacinquenne foggiano lotta e chiude il sesto assalto con lo score di 6-3. Bene Luigi, bravo a vincere un paio di corpo a corpo a scapito dell’avvversario. Si prosegue con Gallo-Bonah.

Italia-Germania (sciabola maschile) 27-25. Ha le idee chiare Samele, che parte a razzo stampando un rapido 3-0.

Italia-Germania (sciabola maschile) 24-25. Tocca nuovamente a Gigi Samele. Il pugliese cercherà di riportarci in vantaggio nell’assalto contro Kempf.

Italia-Germania (sciabola maschile) 24-25. Arriva il parziale di 10-4 in favore di Szabo, che disinnesca Gallo chiudendo in bellezza con 4 stoccate perentorie.

Italia-Germania (sciabola maschile) 23-21. Deve tenere Michele, che si riporta a +2 grazie ad un’ottima stoccata d’anticipo.

Italia-Germania (sciabola maschile) 21-19. Continua a soffrire il salernitano. Come nei quarti di finale Gallo concede troppo agli avversari.

Italia-Germania (sciabola maschile) 21-16. Botta e risposta iniziale tra Gallo e Szabo.

Italia-Germania (sciabola maschile) 20-15. Alè Luca! Il partenopeo chiude il quarto assalto siglando una bella stoccata in allungo. +5 Italia.

Italia-Germania (sciabola maschile) 19-15. Assalto rapidissimo, in cui l’anticipo la fa da padrone. Più scaltro per adesso l’azzurro.

Italia-Germania (sciabola maschile) 15-12. Quarto assalto tra Curatoli e Bonah che può divenire l’ago della bilancia di questa semifinale.

Italia-Germania (sciabola maschile) 15-12. Bene così Michele! Il campano non demorde, e dopo essere stato troppo remissivo in un paio di occasioni, passa all’attacco deciso, conservano il +3 italiano.

Italia-Germania (sciabola maschile) 12-10. Terzo assalto vissuto sul filo dell’equilibrio. Il tedesco prova a partire forte, ma l’azzurro reagisce con rapidità e fermezza.

Italia-Germania (sciabola maschile) 10-7. Tocca a Michele Gallo contro Lorenz Kempf. Il salernitano deve riscattare l’opaca prova dei quarti di finale.

Italia-Germania (sciabola maschile) 10-7. Bravissimo Gigi, che dopo essere andato anche sotto per 6-7, ed aver ricevuto un cartellino giallo, non si disunisce piazzando un super parziale di 4-0.

Italia-Germania (sciabola maschile) 6-5. Samele subito sotto pressione contro l’estroso Bonah.

Italia-Germania (sciabola maschile) 5-2. E’ ispirato Luca Curatoli, che con una serie di finte e controfinte trova la quinta stoccata di questo primo assalto.

13:52 Sarà Italia-Francia la finale per l’oro del torneo a squadre di fioretto femminile. Appuntamento alle ore 18.00.

Italia-Germania (sciabola maschile) 2-0. Parte forte Luca Curatoli, opposto a Matyas Szabo.

13:46 Olga Sopit chiude l’incontro tra Ucraina e Spagna sulla pedana contrassegnata dal colore verde. Tra pochi minuti sarà dunque tempo di Italia-Germania, semifinale del torneo a squadre di sciabola maschile.

13:42 Una Anita Blaze dirompente regala il +11 alla Francia, che vede avvicinarsi la finalissima del torneo a squadre femminile di fioretto. Intanto inizia Francia-Ungheria, semifinale della sciabola maschile. Azzurri che dovranno attendere la fine di Ucraina-Spagna, sfida utile a stilare i piazzamenti dal quinto all’ottavo posto.

13:38 Semifinali della sciabola maschile che inizialmente erano programmate per le 13.40. Il protrarsi di Francia-Germania (fioretto femminile), e di alcune sfide valide per i piazzamenti, potrebbe causare ritardi.

Francia-Germania 30-28. Transalpine che vantano due lunghezze di vantaggio nel corso del settimo assalto.

13:30 Prosegue dunque il cammino delle due squadre italiane impegnate quest’oggi nel programma di scherma dei Giochi Europei 2023.

ITALIA-UNGHERIA (fioretto femminile) 45-35. Nessun problema per le azzurre del fioretto, che approdano di slancio in finale. Italia che attende ora una tra Francia e Germania, sfida in corso in questi istanti.

Italia-Ungheria (fioretto femminile) 42-34. La chiusura spetta ad Alice Volpi, che non deve distrarsi al cospetto di Flora Pasztor.

Italia-Ungheria (fioretto femminile) 40-31. Ed è 5-0 in meno di 40 secondi per la veneta! Sensazionale Martina! Azzurre che volano sul +9 ad un assalto dal termine di questa semifinale.

Italia-Ungheria (fioretto femminile) 38-31. Ancora una volta Martina Favaretto si dimostra la più brillante tra le azzurre. Perentorio parziale di 3-0 sull’ungherese Kondricz.

Italia-Ungheria (fioretto femminile) 35-31. Settimo assalto che termina con un importante 10-5 in favore di un’ottima Kreiss, ma le azzurre restano sul +4.

Italia-Ungheria (fioretto femminile) 33-30. Non molla Kreiss, che con una serie di attacchi repentini tiene vivo l’assalto.

Italia-Ungheria (fioretto femminile) 33-27. Alè Francesca! Due stoccate decise ci riportano sul +6.

Italia-Ungheria (fioretto femminile) 31-27. Ed invece Francesca è in netta difficoltà al cospetto di una rapidissima avversaria.

Italia-Ungheria (fioretto femminile) 30-22. Ora la potentina Palumbo opposta a Kreiss con il compito di passare il testimone preservando l’ampio vantaggio.

Italia-Ungheria (fioretto femminile) 30-21. Straordinario l’assalto della veneta, che chiude con un perentorio 5-1 portando le azzurre sul netto +9.

Italia-Ungheria (fioretto femminile) 27-21- Sesto assalto tra Martina Favaretto e Flora Pasztor.

Italia-Ungheria (fioretto femminile) 25-20. Dopo un tentativo di reazione della magiara, arriva la chiusura della senese che con due ottime parate e risposte conferma il +5 italiano.

Italia-Ungheria (fioretto femminile) 22-15. Quinto assalto con Alice Volpi che inizia bene contro Fanni Kreiss.

13:01 Le semifinali del torneo di sciabola maschile:

Ungheria-Francia

Italia-Germania

Italia-Ungheria (fioretto femminile) 20-14. Benissimo la lucana, che si aggiudica il quarto assalto con lo score di 5-3 portando le azzurre sul +6.

Italia-Ungheria (fioretto femminile) 18-13. L’azzurra prova a scavare ulteriore gap nei confronti delle magiare.

Italia-Ungheria (fioretto femminile) 15-11. In pedana Francesca Palumbo contro Kata Kondricz.

Italia-Ungheria (fioretto femminile) 15-11. Favaretto tiene le distanze nel terzo assalto con la magiara Kreiss.

ITALIA-ROMANIA (sciabola maschile) 45-44! SIIIIII! Che brividi! Luigi Samele piazza la stoccata vincente piegando un ottimo Teodosiu. Gli azzurri volano in semifinale, troveranno la Germania.

Italia-Romania (sciabola maschile) 44-44. Si deciderà tutto all’ultima stoccata.

Italia-Ungheria (fioretto femminile) 5-10. Tocca ora a Martina Favaretto.

Italia-Romania (sciabola maschile) 41-42. Arriva addirittura il sorpasso.

Italia-Ungheria (fioretto femminile) 5-8.

Italia-Romania (sciabola maschile) 40-39. Teodosiu sorprende Samele e riporta i rumeni sul -1.

Italia-Ungheria (fioretto femminile) 4-7. Bene Palumbo che prova il primo allungo del match.

Italia-Romania (sciabola maschile) 40-36. Benissimo Luca Curatoli, che con una serie di attacchi rapidi e decisi chiude velocemente l’ottavo assalto con il punteggio di 5-2 contro Dragomir.

Italia-Ungheria (fioretto femminile) 6-4. In pedana Palumbo opposta a Pasztor.

Italia-Romania (sciabola maschile) 35-34. Neri chiude il settimo assalto sconfitto 5-8, ma riesce quantomeno a tenere avanti di una lunghezza gli azzurri.

Italia-Ungheria (fioretto femminile) 5-3. Brava Alice Volpi che porta le ragazze del fioretto sul +2.

Italia-Romania (sciabola maschile) 34-33. Davvero ostico questo quarto di finale per gli azzurri. Cidu riporta nuovamente la Romania a -1.

Italia-Ungheria (fioretto femminile) 1-2. Intanto inizia la semifinale. In pedana Volpi-Kondricz.

Italia-Romania (sciabola maschile) 33-27. Arriva la reazione di Matteo Neri, che sta per ora dominando l’assalto contro il neo entrato Cidu.

Italia-Romania (sciabola maschile) 30-26. Un 7-1 che equivale ad una grossa iniezione di fiducia per tutto il gruppo azzurro. Bravo Samele!

Italia-Romania (sciabola maschile) 28-26. Alè Gigi! Ancora ottimo l’assalto del pugliese, che ci riporta in vantaggio.

Italia-Romania (sciabola maschile) 25-25. Luigi Samele parte bene con un 2-0 contro il rumeno Dragomir.

Italia-Romania (sciabola maschile) 23-25. Purtroppo il cambio non ha sortito gli effetti sperati. Parziale di 8-3 per Teodosiu, che porta la Romania sul +2 a 4 assalti dal termine.

Italia-Romania (sciabola maschile) 21-21. Nonostante il cambio, i nostri avversari rientrano in gara.

Italia-Romania (sciabola maschile). Sostituzione per gli azzurri. Matteo Neri viene preferito ad un opaco Michele Gallo nell’assalto contro Teodosiu.

Italia-Romania (sciabola maschile) 20-17. Un super Curatoli ci riporta in vantaggio sul +3 grazie ad un assalto concluso con il punteggio di 7-3. Alè Italia!

Italia-Romania (sciabola maschile) 16-16. Ottimo avvio dell’azzurro, che ricuce subito il gap.

Italia-Romania (sciabola maschile) 13-15. Parziale di 7-3 in favore di Dragomir, che ribalta la situazione al termine del terzo assalto. Ora Curatoli-Ursachi.

Italia-Romania (sciabola maschile) 12-12. Gallo continua a soffrire l’intraprendenza dell’avversario, ma riesce quantomeno a tenere lo score in parità.

Italia-Romania (sciabola maschile) 11-11. Avvio d’assalto favorevole al rumeno.

Italia-Romania (sciabola maschile) 10-8. Parziale di 5-4 siglato anche dal pugliese. Si prosegue con Michele Gallo contro George Dragomir.

Italia-Romania (sciabola maschile) 7-5. Tocca a Luigi Samele, opposto a Razvan Ursachi.

Italia-Romania (sciabola maschile) 5-4. Primo assalto vinto da Luca Curatoli sul rumeno Iulian Teodosiu.

12:19 Semifinali femminili spostate alle 12.20. Dunque avremo sia le azzurre del fioretto che gli azzurri della sciabola impegnati contemporaneamente.

12:15 I quarti di finale del torneo a squadre di sciabola maschile:

Ungheria-Georgia

Ucraina-Francia

Germania-Spagna

Italia-Romania

12:11 Le semifinali del torneo a squadre di fioretto femminile:

Italia-Ungheria

Germania-Francia

12:08 Attualmente nessun match è in corso. Vi ricordiamo che a partire dalle 12.20 toccherà anche agli uomini della sciabola. Italia impegnata sulla pista 8 contro la Romania.

12:05 Tra pochi minuti le azzurre dovrebbero tornare sulla pedana contrassegnata dal colore blue per dar vita alla semifinale tra Italia ed Ungheria.

12:02 Vola in semifinale del torneo a squadre di fioretto femminile anche la Francia. Transalpine che piegano con lo score di 45-42 la coriacea Austria.

11.57 Germania-Polonia 41-33: le tedesche approdano in semifinale.

11.54 Germania-Polonia 38-30, Francia-Austria 42-39.

11.50 Termina anche l’ottavo round della sfida tra Francia e Austria, le transalpine sono avanti 40-38 quando manca un assalto alla conclusione.

11.46 Prima dell’ultimo assalto, la Germania è avanti 31-25 sulla Polonia.

11.42 Germania-Polonia 28-25, Francia-Austria 34-33.

11.37 Questi i risultati degli altri due quarti di finale al termine del settimo round: Germania-Polonia 28-25, Francia-Austria 31-32.

11.36 In semifinale l’Italia sfiderà proprio l’Ungheria.

11.35 L’Ungheria batte la Spagna con il punteggio di 45-28 ed è la seconda squadra dopo l’Italia a qualificarsi tra le migliori quattro.

11.28 Sono ancora in corso gli altri incontri valevoli per i quarti, ecco i risultati parziali: Ungheria-Spagna 40-25, Francia-Austria 28-28, Germania-Polonia 21-22.

11.26 ITALIA-UCRAINA 45-26! Le fiorettiste si qualificano per le semifinali!

11.23 Italia-Ucraina 40-24: Batini fa il suo, ora Martina Favaretto ha il compito di certificare il risultato!

11.17 Italia-Ucraina 35-19: azzurre sempre più vicine alla semifinale, tocca ora a Martina Batini contro Alina Poloziuk.

11.16 Riprende l’incontro tra Italia e Ucraina.

11.15 Si è interrotto il match tra Italia e Ucraina a causa di un infortunio accusato da Myroniuk: le azzurre erano avanti 34-19 prima dello stop.

11.10 Si sono completati tutti gli incontri degli ottavi di finale della sciabola maschile, ecco il tabellone completo:

Ungheria-Georgia

Ucraina-Francia

Germania-Spagna

Romania-ITALIA

11.08 Italia-Ucraina 30-17: Batini pareggia ancora una volta nel proprio assalto, pronta Francesca Palumbo per l’ultimo incontro di questa sfida con Myroniuk.

11.04 Ottimo parziale di 5-1 rifilato da Martina Favaretto all’avversaria: Italia-Ucraina 25-12, adesso tocca a Batini, la quale è opposta a Sopit.

10.59 Italia-Ucraina 20-11: Palumbo vince il quarto assalto per 5-4, tocca ora a Favaretto contro Myroniuk.

10.54 Italia-Ucraina 15-7: parziale che finisce in parità tra Martina Batini e Dariia Myroniuk, tocca nuovamente a Francesca Palumbo.

10.52 ITALIA-SLOVENIA 45-13! Gli sciabolatori volano ai quarti di finale!

10.50 Italia-Slovenia 40-13: sarà Luca Curatoli a certificare la qualificazione azzurra per i quarti.

10.49 Italia-Slovenia 35-11: terzo parziale di 5-1 rifilato da Gallo, questa volta a Zavirsek. Sale in pedana per l’ultima volta in questo ottavo Matteo Neri.

10.48 Bene Francesca Palumbo! Parziale da 5-1 anche per lei, Italia-Ucraina 10-2: ora in pedana sale la campionessa d’Europa Martina Batini.

10.46 Straordinario Neri! Cinque a zero per l’azzurro è l’Italia sale a +20, Italia-Slovenia 30-10. Torna in pedana Gallo.

10.44 Italia-Slovenia 25-10: allunga ancora la squadra azzurra, torna in pedana Matteo Neri, il quale si sfiderà con Fijavz Bacovnik.

10.43 Italia-Slovenia 20-7: terzo parziale da 5-1 messo a segno dagli azzurri, il secondo per Gallo, tocca di nuovo a Curatoli contro Zavirsek.

10.42 Italia-Ucraina 5-1: ottimo inizio per Martina Favaretto, ora in pedana Francesca Palumbo contro Olga Sopit.

10.40 Italia-Slovenia 15-6: altro parziale da 5-1 per gli azzurri, torna in pedana Gallo, il quale sfiderà Kranjic.

10.40 Inizia anche la sfida tra Italia e Ucraina nei quarti del fioretto femminile!

10.39 Ottimo parziale di cinque stoccate a uno per Gallo, Italia-Slovenia 10-5, in pedana Matteo Neri contro Tei Zavirsek.

10.37 Italia-Slovenia 5-4, ora tocca a Michele Gallo sfidare Lovro Fijavz Bacovnik.

10.36 Intanto non sono iniziati i quarti del fioretto femminile, anche se da programma dovevano prendere il via alle 10.30.

10.35 Il primo assalto sarà tra Luca Curatoli e Peter Kranjic.

10.34 Tutto pronto anche per quanto riguarda gli sciabolatori: l’Italia sfida la Slovenia per l’accesso ai quarti.

10.31 Romania-Polonia 45-42: la squadra romena si qualifica ai quarti, possibile sfida con l’Italia nel prossimo turno.

10.26 Il primo assalto si disputerà tra Martina Favaretto e Alina Poloziuk.

10.25 Sta per prendere il via la sfida tra Italia e Ucraina per i quarti di finale del fioretto femminile.

10.23 Ucraina-Bulgaria 45-39: anche la squadra ucraina vola tra le migliori otto compagini della sciabola maschile.

10.22 Ungheria-Azerbaijan 45-25: i magiari si qualificano senza patemi per i quarti di finale.

10.20 Ungheria-Azerbaijan 43-25, Ucraina-Bulgaria 40-34, Romania-Polonia 34-31.

10.15 Ungheria-Azerbaijan 36-20, Ucraina-Bulgaria 37-22, Romania-Polonia 24-27.

10.13 Germania-Islanda 45-18: i teutonici approdano con facilità ai quarti di finale.

10.10 Ungheria-Azerbaijan 27-15, Ucraina-Bulgaria 25-19, Germania-Islanda 39-16, Romania-Polonia 18-22.

10.08 Il tabellone completo dei quarti del fioretto femminile:

ITALIA-Ucraina

Ungheria-Spagna

Polonia-Germania

Austria-Francia

10.07 E’ l’Austria a completare il quadro dei quarti di finale del fioretto femminile: battuta la Gran Bretagna per 45-37, ora le austriache attendono la Francia.

10.05 Ungheria-Azerbaijan 18-12, Ucraina-Bulgaria 17-11, Germania-Islanda 30-5, Romania-Polonia 15-14.

10.00 I risultati in tempo reale dei primi incontri degli ottavi della sciabola maschile: Ungheria-Azerbaijan 10-8, Ucraina-Bulgaria 12-9, Germania-Islanda 20-2, Romania-Polonia 11-9.

09.58 Germania-Israele 45-33: anche le tedesche approdano tra le migliori otto, ai quarti sarà sfida con la Polonia.

09.57 Passa l’Ucraina: con il punteggio di 35-34 la Romania esce di scena. Sarà quindi il team ucraino a sfidare l’Italia ai quarti di finale del fioretto femminile.

09.56 Si va all’extra time tra Romania e Ucraina, con la priorità che è stata assegnata alla squadra romena.

09.53 Stanno per prendere il via i primi quattro incontri degli ottavi di finale della sciabola maschile: Ungheria-Azerbaijan, Ucraina-Bulgaria, Germania-Islanda, Romania-Polonia.

09.52 Romania-Ucraina 32-32, Israele-Germania 30-40, Austria-Regno Unito 35-26.

09.50 Spagna-Grecia 45-33: le iberiche passano il turno e si incroceranno con l’Ungheria ai quarti di finale.

09.48 Fra poco più di dieci minuti inizieranno i primi incontri degli ottavi di finale della sciabola maschile, ecco il tabellone completo:

Ungheria-Azerbaijan

Georgia-Turchia

Ucraina-Bulgaria

Grecia-Francia

Germania-Islanda

Irlanda-Spagna

Romania-Polonia

Slovenia-ITALIA

09.46 Romania-Ucraina 29-28, Grecia-Spagna 32-40, Israele-Germania 28-35, Austria-Regno Unito 31-23. Tutte le sfide, a parte quella tra le austriache e le britanniche, sono arrivate all’ottavo e penultimo round.

09.41 Romania-Ucraina 27-25, Ungheria-Moldavia 45-23, Grecia-Spagna 27-35, Israele-Germania 29-26, Austria-Regno Unito 26-20. Le magiare passano ai quarti di finale dove incontreranno una tra Grecia e Spagna.

09.36 Romania-Ucraina 26-23, Ungheria-Moldavia 40-20, Grecia-Spagna 25-30, Israele-Germania 25-28, Austria-Regno Unito 23-19.

09.31 Romania-Ucraina 22-19, Ungheria-Moldavia 35-15, Grecia-Spagna 25-26, Israele-Germania 22-26, Austria-Regno Unito 19-17.

09.26 Romania-Ucraina 17-17, Ungheria-Moldavia 31-12, Grecia-Spagna 22-21, Israele-Germania 22-25, Austria-Regno Unito 17-17.

09.21 Romania-Ucraina 12-16, Ungheria-Moldavia 26-11, Grecia-Spagna 20-18, Israele-Germania 18-24, Austria-Regno Unito 12-15.

09.16 Romania-Ucraina 11-12, Ungheria-Moldavia 19-11, Grecia-Spagna 15-14, Israele-Germania 16-16, Austria-Regno Unito 12-14.

09.11 Romania-Ucraina 6-10, Ungheria-Moldavia 15-9, Grecia-Spagna 12-11, Israele-Germania 13-15, Austria-Regno Unito 12-7.

09.06 La situazione attuale delle sfide: Romania-Ucraina 3-7, Ungheria-Moldavia 10-7, Grecia-Spagna 7-10, Israele-Germania 11-9, Austria-Regno Unito 6-5.

09.01 Queste le sfide in corso in questo momento: Romania-Ucraina, Ungheria-Moldavia, Grecia-Spagna, Israele-Germania, Austria-Regno Unito.

08.57 Sono già iniziati gli ottavi di finale del tabellone del fioretto: ricordiamo che l’Italia è già ai quarti di finale e affronterà una nazione tra Romania e Ucraina.

08.55 Più concorrenza invece per gli uomini della sciabola, i quali non si sono distinti particolarmente nella prova individuale: l’Italia si presenta con Luigi Samele, Luca Curatoli, Michele Gallo e Matteo Neri, tutti presenti tre giorni fa nella gara in singolo. Gli sciabolatori del tricolore se la dovranno vedere con team di spessore del calibro di Ungheria, Francia e Germania, ma occhio anche a Spagna, Georgia e Ungheria. La compagine del Bel Paese esordirà alle 10.40, agli ottavi di finale, contro la Slovenia.

08.50 Nel fioretto, il Dream Team italiano non deve temere nessun’altra compagine, neanche la forte Francia: accreditata della testa di serie numero 1, l’Italia schiera Martina Batini, Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Alice Volpi, le quattro atlete che sono salite sul podio agli Europei di Plovdiv poco meno di due settimane fa. La squadra azzurra esordirà direttamente ai quarti con una tra Romania e Ucraina.

08.45 Da oggi inizia il programma relativo alle prove a squadre, le quali mettono in palio numerosi punti per il ranking di qualificazione olimpico: l’Italia si presenta a pieni ranghi sia nel fioretto femminile che nella sciabola maschile, con le due squadre azzurre che proveranno a giocarsi il metallo più pregiato nella giornata odierna.

08.40 Buongiorno amici di OA Sport e ben ritrovati alla Diretta LIVE della quarta giornata di gara per quanto riguarda la scherma agli European Games 2023 di Cracovia (Polonia).

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della quarta giornata di gara della scherma ai Giochi Europei 2023 di Cracovia (Polonia): dopo le ultime competizioni individuali, si parte con le gare a squadre della sciabola maschile e del fioretto femminile. L’Italia punta al podio in entrambe le specialità per incamerare il maggior numero di punti per il ranking di qualificazione olimpico.

Le azzurre del fioretto femminile, ad eccezione di Erica Cipressa, non hanno preso parte alle gare individuali per concentrarsi esclusivamente su questa prova: Martina Batini, Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Alice Volpi, le quattro medagliate nello storico podio tutto italiano nella gara individuale dello scorso Europeo a Plovdiv, hanno tutte le carte in regola per provare a vincere la competizione: occhio soprattutto alla Francia che è, al pari della nazionale azzurra, la favorita per la vittoria. Le altre squadre, invece, dovrebbero essere ampiamente alla portata delle azzurre.

Al contrario delle fiorettiste, gli sciabolatori hanno preso parte alla prova individuale tre giorni fa: purtroppo tutti gli azzurri sono stati eliminati prima delle semifinali, non ottenendo quindi alcuna medaglia. Luca Curatoli, Luigi Samele, Michele Gallo e Matteo Neri dovranno battersela con numerose nazioni pericolose: Ungheria, Francia e Germania sono tutte squadre rodate ed affiatate, ma occhio anche alle possibili sorprese rappresentate da Spagna e Georgia. Gli azzurri, argento a Tokyo 2020, devono il più possibile far strada quest’oggi per difendere la terza posizione provvisoria nel ranking olimpico di qualificazione.

Appuntamento alle 9.00 per l’inizio del programma: le gare saranno visibili su tv.italiateam.sport e sul sito ufficiale degli European Games, mentre OA Sport offrirà la diretta testuale dell’incontro. Non perdetevi neanche un assalto con la nostra Diretta LIVE, vi aspettiamo!

