F1, Max Verstappen: “Sarà un weekend frenetico per la Sprint Race e il meteo in Austria è imprevedibile”

Il bilancio è il seguente: sei vittorie e due secondi posti in otto gare. Il dominio di Max Verstappen è incontestabile e non a caso un mito come Ayrton Senna è stato raggiunto a quota 41 gare vinte in carriera. L’olandese non vuole certo fermarsi e dar seguito al magic moment nel GP di casa della Red Bull. In Austria, infatti, assisteremo al nono round del Mondiale 2023 di F1 e il favorito non può che essere Max.

Un fine-settimana, però, particolare per la presenza della Sprint Race e di un meteo un po’ capriccioso. Ne ha parlato proprio Verstappen sui canali ufficiali della scuderia anglo-austriaca: “Questo è il secondo weekend Sprint della stagione ed è sempre più frenetico e complesso rispetto a una gara normale. Anche il meteo sembra un po’ imprevedibile quindi sicuramente ci sarà un po’ di confusione“, le considerazioni del due-volte iridato.

“Quella in Austria è la gara di casa per noi e non vedo l’ora di vedere tutto il pubblico. Ci piace sempre tornare qui e sono entusiasta di provare ad aggiungere un altro trofeo alla collezione del team“, ha concluso Verstappen. Vedremo se la striscia vincente del neerlandese proseguirà o se qualcuno giocherà un brutto scherzo.

La Ferrari, nell’ultima uscita in Canada, sul piano della prestazione ha fatto vedere miglioramenti, ma nel sabato i tanti disastri gestionali hanno poi portato a una gara compromessa in partenza, conclusa da Charles Leclerc in quarta posizione e dallo spagnolo Carlos Sainz in quinta.

Foto: LaPresse