F1, Felipe Massa: “Frédéric Vasseur deve ottenere risultati, altrimenti sarà il primo a pagare in Ferrari”

Un parere interessato. La storia di Felipe Massa in F1 è coincisa con la Ferrari per otto anni e l’apice del connubio è stato raggiunto nel 2008, quando il brasiliano sfiorò il titolo iridato, che poi andò a Lewis Hamilton su McLaren. Tuttavia, quanto accaduto in quella stagione con il famoso “Crash-gate” a Singapore e le ultime esternazioni dell’ex boss della F1 Bernie Ecclestone fanno ancora male a Massa.

In un’intervista concessa a GPblog, Felipe ha però commentato un po’ la situazione attuale a Maranello, con la nuova gestione del Team Principal, Frédéric Vasseur. Alla prova dei fatti, dopo otto gare, la Ferrari è solo quarta nella classifica dei costruttori con 122 punti, a quasi 200 lunghezze dalla Red Bull. Nel 2022 il team italiano era riuscito a rivaleggiare con la squadra di Milton Keynes per il titolo fino a metà stagione, ma dopo una serie di errori strategici e degli stessi piloti il team anglo-austriaco ha spiccato il volo.

La Rossa sperava di avere una partenza convincente nella stagione corrente, cosa che però non è avvenuta. “La Ferrari sta vivendo un momento difficile in questo campionato. La squadra ha tanto da migliorare e c’è molto lavoro da fare”, le considerazioni del sudamericano.

“Vasseur è un grande professionista, è un uomo che ha avuto successo in altre categorie ed è stato molto importante quando era in Alfa Romeo, ma deve agire e ottenere risultati altrimenti sarà lui il primo a pagare. Il tempo passa e c’è bisogno di scelte chiare e il nuovo Team Principal si gioca tanto“, ha concluso di Massa.

Foto: LaPresse