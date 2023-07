Equitazione, Global Champions League Monaco 2023: i Riensebeck International vincono in terra monegasca

Una nuova tappa della Global Champions League 2023 è andata in archivio. Sull’affascinante campo di gara del Principato di Monaco, ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

A piazzarsi al primo posto sono stati i Riesenbeck International di Patrick Stuhlmeier (in sella a Dracko de Maugre) e Christian Kuku (che ha montato sia Just Be Gentle sia Mumbai), che hanno fermato il cronometro a 136.03 con 4 penalità.

In seconda e terza piazza invece si sono sistemati i francesi dei Paris Panthers, con il crono di 137.36, e i Rome Gladiators, terzi col tempo di 134.83, ma con 8 penalità complessive.

La classifica generale della Global Champions League 2023 vede i Riensebeck International comandare la graduatoria a quota 213 punti, che precedono, praticamente attaccati, a 175 i Madrid in Motion e a 174 i Paris Panthers

Dopo la tappa monegasca, che si concluderà domani con la prova individuale di salto del Global Champions Tour, il circuito si prenderà un paio di settimane di pausa, per tornare in scena in Spagna, a La Coruña dal 14 al 16 luglio 2023.

Foto: Photo LiveMedia/Fabrizio Corradetti