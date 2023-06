Calciomercato oggi (28 giugno): tutte le trattative, gli acquisti, le cessioni. Milan, fumata bianca per Loftus-Cheek

Un’altra giornata di calciomercato, che inizia a diventare sempre più frizzante giorno dopo giorno. Questi sono i movimenti ed i rumors più interessanti della giornata.

Ormai il Milan ha chiuso i primi colpi, ufficializzando prima Marco Sportiello come nuovo portiere alle spalle di Mike Maignan, per poi chiudere l’accordo con il centrocampista Ruben Loftus-Cheek, in uscita dal Chelsea. Quasi chiuso anche Luka Romero, che si svincolerà dalla Lazio. Sirene spagnole per Sebastiano Desplanches, portiere della Nazionale Under 20: lo cerca il Betis Siviglia.

La Juventus vuole rimpolpare la sua batteria di italiani: visto il sicuro addio di Alex Sandro, i bianconeri vogliono fiondarsi su Fabiano Parisi, al momento impegnato con l’Under21. In questa trattativa potrebbe rientrare anche il prestito di Fabio Miretti, che chiede spazio per il prossimo anno. Sempre in casa toscana, piace Elia Caprile del Bari: il ragazzo potrebbe sbarcare in azzurro tramite il Napoli, che ci ha fatto più di un pensierino in passato

Sempre portieri, questa volta in uscita: sembra fatto l’addio di André Onana verso il Manchester United. Il portiere camerunense lascerebbe l’Inter dopo una sola stagione garantendo una sana plusvalenza (arrivato a zero); i nerazzurri stanno vagliando molti profili per sostituirlo, il più caldo al momento sembra quello dell’ucraino Anatoliy Trubin dello Shakhtar Donetsk.

L’ultima idea per il centrocampo del Napoli si chiama Lucas Tousart. Il francese è in uscita dall’Hertha Berlino, retrocesso in Zweite Bundesliga, ma la richiesta del club tedesco è al momento proibitiva: il ritorno in patria di Diego Demme, in uscita dal Napoli, più dieci milioni di euro. Intanto Zielinski vorrebbe rimanere in azzurro, ma dovrebbe abbassarsi il contratto. Si monitora ancora la situazione riguardante lo spagnolo Gabri Veiga, su cui ci sono le sirene della Premier League vista la clausola di 40 milioni.

Torino che ha visto raffreddarsi la pista Raoul Bellanova per la fascia destra, per rimpolpare la batteria di Juric piace adesso Samuele Birindelli del Monza, Singo sembra sempre più verso l’uscita. Piace anche Naithan Nandez per il centrocampo, ma c’è anche il pensiero del Napoli. Udinese che deve tenere conto della volontà di partire di Rodrigo Becao: richiesta di 12 milioni, per ora è fumata grigia con il Fenerbahce.

Foto: LaPresse