Calcio in tv oggi (venerdì 30 giugno): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

Sarà all’insegna del Sud America il programma del calcio della giornata odierna. Questo venerdì 30 giugno, infatti, ci proporrà solamente calcio sudamericano, con Copa Libertadores e Copa Sudamericana che scenderanno in campo con diverse partite. Per noi italiani saranno ben 7 questi match che saranno disponibili, con in campo squadre come Botafogo, Palmeiras, Colo Colo e Penarol. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio il programma completo di oggi, venerdì 30 giugno.

ELENCO COMPLETO CALCIO IN TV DI OGGI (venerdì 30 giugno)

Ore 01.50 COPA LIBERTADORES – Colo Colo-Deportivo Pereira – diretta su MolaTV

Ore 01.50 COPA LIBERTADORES – Palmeiras-Bolivar – diretta su MolaTV

Ore 01.50 COPA LIBERTADORES – Barcelona-Cerro Porteno – diretta su MolaTV

Ore 01.50 COPA SUDAMERICANA – Penarol-America MG – diretta su MolaTV

Ore 01.50 COPA SUDAMERICANA – Defensa y Justicia-Millionarios – diretta su MolaTV

Ore 01.50 COPA SUDAMERICANA – LDU Quito-Univ. Cesar Vallejo – diretta su MolaTV

Ore 01.50 COPA SUDAMERICANA – Botafogo-Magallanes – diretta su MolaTV

Foto: LaPresse