Beach soccer, l’Italia vola in semifinale ai Giochi Europei! Sconfitta la Svizzera di Stankovic, che tripletta di Giordani

L’Italia ha sfoderato una prestazione decisamente sopra le righe e ha sconfitto la Svizzera per 5-3 in un match decisivo della fase a gironi del torneo di beach soccer maschile ai Giochi Europei 2023, competizione multisportiva in corso di svolgimento a Cracovia (Polonia). Successo di lusso, visto che gli elvetici sono i Campioni d’Europa in carica. La nostra Nazionale ha così conquistato la seconda vittoria consecutiva dopo quella di ieri contro la Moldavia e si è qualificata alle semifinali: l’arrivo a pari punti con Svizzera e Ucraina (6) premia infatti gli azzurri, che chiudono al primo posto in classifica generale e ora affronteranno la Spagna.

Gli azzurri sono passati in vantaggio quando mancavano 53” al termine del primo tempo: dopo 11 minuti in cui i nostri portacolori avevano profuso un gioco migliore e più valido dal punto di vista tecnico, l’Italia legittimava la propria superiorità tecnica grazie alla rasoiata dalla lunga distanza di Tommaso Fazzini. In avvio del secondo parziale i ragazzi del CT Emiliano Del Duca firmavano un pregevole uno-due che metteva in chiaro le gerarchie: prima una bordata da parte di Gianmarco Genovali al 13′, poi al 14′ Marco Giordani arpiona il pallone davanti al portiere e lo supera con destrezza.

Noel Robin Ott accorcia le distanze al 16′, ma Marco Giordani si inventa la prodezza del 4-1 al 21′: sulla trequarti destra si alza il pallone, palleggia e poi si rende protagonista di una meravigliosa rovesciata. L’Italia sembra in totale controllo del confronto, ma la Svizzera non molla la presa e in avvio del terzo tempo riapre la partita: Sandro Spaccarotella segna al 25′, poi un minuto dopo è l’eterno Dejan Stankovic a brillare con una rovesciata degna dei suoi giorni migliori.

Proprio il 44enne, vecchia gloria del calcio a 11 (fu un uomo del triplete con l’Inter nel 2010), segna il 4-3 che fa tremare gli azzurri. Lo spavento dura per tre giri di lancette, poi Zurlo va via sulla sinistra, mette in mezzo per Giordani, che in spaccata segna la propria tripletta personale. La nostra Nazionale si issa sul 5-3 e nel finale riesce a gestire brillantemente la situazione, conquistando una spettacolare vittoria e il passaggio del turno.

Foto: European Games NZ. WITOLD ZIOBER