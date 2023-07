United Cup tennis 2023: quanti punti assegna per il ranking? Dipende anche dalla classifica dell’avversario

Ancora pochi giorni e poi inizierà finalmente la nuova stagione di tennis. Si comincerà con un torneo mai visto prima d’ora, ossia la United Cup, un evento a squadre miste che si disputerà in Australia tra Perth, Brisbane e Sydney dal 29 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023. Parteciperanno a questa competizione 18 nazionali suddivise in sei gironi e ci sarà anche l’Italia con Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Andrea Vavassori, Marco Bortolotti, Martina Trevisan, Lucia Bronzetti, Camilla Rosatello, Nuria Brancaccio.

Visto che si tratta di un torneo organizzato dall’ATP e WTA, verranno ovviamente assegnati anche dei punti per le due classifiche. La domanda ora sorge dunque spontanea: quanti se ne guadagnano con una vittoria? Dipende. Come succedeva nell’ATP Cup (evento che c’era prima della United Cup), la quantità di punti che verrà assegnata cambierà infatti in base alla fase del torneo e all’avversario che si incontra.

Per esempio, se un giocatore vincesse tutte le proprie partite contro un top 10 fino alla finale guadagnerebbe 500 punti, mentre se un tennista battesse tutti avversari oltre la posizione 250 al mondo fino all’ultimo atto del torneo conquisterebbe 110 punti. In mezzo ci sono ovviamente tante sfaccettature, che vengono sintetizzate con grande precisione nella tabella qui sotto.

Foto: LaPresse