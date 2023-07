United Cup 2023, Italia-Brasile 0-1: Martina Trevisan deve cedere in due set a Beatriz Haddad Maia a Brisbane

Pronostici rispettati. Ha sorriso al Brasile il primo incontro della sfida tra sudamericani e l’Italia, valida per il raggruppamento della United Cup 2023, nuova competizione tennistica a squadre (formazioni miste) di scena in Australia. Sul cemento di Brisbane Martina Trevisan (n.27 del mondo) è stata costretta a cedere al cospetto di Beatriz Haddad Maia (n.15 WTA) sul punteggio di 6-2 6-0.

Un match dominato dalla verdeoro che ha fatto vedere una netta superiorità in termini di velocità di palla. Una discriminante troppo importante su una superficie rapida rispetto a una Trevisan che non aveva le armi per impensierire la propria avversaria. Brasile quindi in vantaggio in questo confronto che vedrà scendere in campo i due n.2 sul versante maschile: Lorenzo Musetti (n.23 del ranking) opposto a Felipe Meligeni Alves (n.166 ATP).

Nel primo set Trevisan è subito sotto pressione per la maggior velocità di palla della rivale. Investita quasi dalle traiettorie potenti della rivale, l’azzurra cede il suo turno al servizio in apertura. Martina ha uno scatto d’orgoglio nel secondo game, ottenendo l’immediato contro-break, ma nel terzo Haddad Maia mette nuovamente la freccia, anche perché favorita dai doppi falli della nostra portacolori. E’ obbligata a spingere tutte le palle Trevisan, vista la netta differenza di “cilindrata” con la sudamericana. E’ brava per questo l’italiana a salvare una chance del doppio break nel quinto game, ma nulla può nel settimo quando ancora con vincenti estremamente solidi la brasiliana va avanti di due break. Con estrema autorevolezza la n.15 del mondo fa calare il sipario sullo score di 6-2.

Nel secondo set Haddad Maia dilaga. Il suo atteggiamento si fa ancor più aggressivo e l’azione di Martina si spegne quindici dopo quindici, non in grado di trovare una soluzione all’enigma. Difficile per l’azzurra entrare con i piedi dentro il campo e comandare vista la maggior capacità di penetrare l’aria della pallina colpita dalla brasiliana. I più di 10 km/h in favore della verdeoro si vedono tutti negli scambi e il 6-0 della seconda frazione non ha bisogno di altre parole per essere spiegato.

Leggendo le statistiche, non si può che sottolineare l’eccellente prova della sudamericana con il 73% dei punti vinti con la prima di servizio e e soprattutto il 79% in risposta alla seconda di Trevisan. Un dato quest’ultimo significativo nell’economia del match.

