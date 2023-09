Slittino, Coppa del Mondo Whistler 2022: programma, orari, tv, streaming. Il calendario completo

Dopo aver messo ufficialmente in archivio il primo fine settimana stagionale, quello di Igls, la Coppa del Mondo di slittino 2022-2023 si rimbocca le maniche in vista della trasferta nordamericana. Dall’Austria, infatti, si passa al Canada, con la tappa di Whistler, nella British Columbia.

Nel weekend presso il Whistler Sliding Centre (9-10 dicembre) vedremo di nuovo in azione i protagonisti dello slittino, con le gare di singolo e doppio, mentre l’appendice della domenica pomeriggio in questo caso sarà il team relay che andrà a chiudere il programma. L’appuntamento sul budello canadese, come detto, andrà ad aprire la trasferta nordamericana, che si concluderà nel prossimo fine settimana (16-17 dicembre) con la tappa di Park City (Stati Uniti) prima di fare di nuovo ritorno in Europa. La Coppa del Mondo tuttavia ripartirà solamente nell’anno nuovo, con il 7-8 gennaio in quel di Sigulda (Lettonia).

IN TV – La tappa di Whistler sarà trasmessa nella sua interezza dal canale YouTube di Olympic Channel, raggiungibile anche dal sito di FIL-luge.com. Non saranno disponibili dirette tv, mentre la copertura completa sarà su discovery+ e Eurosport Player.

PROGRAMMA CDM SLITTINO WHISTLER 2022-2023 (orari italiani)

Venerdì 9 dicembre

Ore 21.00 prima manche singolo maschile

Ore 22.30 seconda manche singolo maschile

Sabato 10 dicembre

Ore 00.00 prima manche singolo femminile

Ore 01.30 seconda manche singolo femminile

Ore 19.00 prima manche doppio maschile

Ore 19.46 prima manche doppio femminile

Ore 20.40 seconda manche doppio maschile

Ore 21.25 seconda manche doppio femminile

Ore 22.50 team relay

Foto: LaPresse